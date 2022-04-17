В Голосеевском парке состоялась весенняя толока

magictr | 17.04.2022 | Новости | Комментариев нет

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У Голосеевском парке /></p> <p>Участники толоки в Голосеевском парке. Фото: со страницы Голосеевский-НашНацПарк <Ежегодно во Всеукраинский день окружающей среды, который отмечается в третью субботу апреля, в столице проходят коллективные весенние уборки многих локаций.</p> <p style=Традиционно , в этот день проходят многочисленные мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей природной среды, озеленение территорий, очистку водных источников и сохранение заповедных объектов.

Коллектив Национальный природный парк «Голосеевский», совместно с защитниками природы и неравнодушными киевлянами провели весеннюю толоку.

В&Голосеевском парке состоялась весенняя толо> Кроме уборки территории от мусора, природоохранники высадили новые деревья, в частности саженцы березы и пихту, а также установили новеньких домиков для летучих мышей.</p> <p> ></p> <p style=«В этом году война многим помешала традиционно провести этот весенний день — навести порядок у усадьбы или высадить молодые деревья и кустарники в близлежащих парках, скверах и других зеленых зонах.

У Голосеевском парке состоялась весенняя толока

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Фото: со страницы Голосеевский-НашНацПарк

Однако, врагу не удастся так просто сломать украинцев. Мы стойкая и сильная Нация! Вопреки таким трудным временам, Голосеевский парк — на стражи природы!», — рассказывают защитники природы из НПП «Голосеевский.

Защитники природы убеждены , что впоследствии им удастся навести порядок везде, где побывали российские захватчики: «Восстановим наши леса и природно-заповедные зоны. И природа нам в этом поможет».

Напомним, что Голосеевский лес — одно из лучших мест для прогулок и отдыха киевлян.

< p>Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»

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