В Голосеевском парке состоялась весенняя толока
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Традиционно , в этот день проходят многочисленные мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей природной среды, озеленение территорий, очистку водных источников и сохранение заповедных объектов.
Коллектив Национальный природный парк «Голосеевский», совместно с защитниками природы и неравнодушными киевлянами провели весеннюю толоку.
«В этом году война многим помешала традиционно провести этот весенний день — навести порядок у усадьбы или высадить молодые деревья и кустарники в близлежащих парках, скверах и других зеленых зонах.
Фото: со страницы Голосеевский >
Фото: со страницы Голосеевский-НашНацПарк
Однако, врагу не удастся так просто сломать украинцев. Мы стойкая и сильная Нация! Вопреки таким трудным временам, Голосеевский парк — на стражи природы!», — рассказывают защитники природы из НПП «Голосеевский.
Защитники природы убеждены , что впоследствии им удастся навести порядок везде, где побывали российские захватчики: «Восстановим наши леса и природно-заповедные зоны. И природа нам в этом поможет».
Напомним, что Голосеевский лес — одно из лучших мест для прогулок и отдыха киевлян.
< p>Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»