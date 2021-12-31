В Голосеево тушили пожар на территории гаражного кооператива
В Голосеево тушили пожар на территории гаражного кооператива. Фото: прессслужба ГСЧС
Гасили пожар на улице Черногорской.
Сегодня, 31 декабря в Службу спасения поступил вызов о пожаре, возникшем на улице Черногорской, 36, что в Голосеевском районе.
На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что возгорание произошло в одноэтажном металлическом гараже с пристройкой.
В результате пожара повреждена мебель, личные вещи, бытовая техника, закопчены стены и потолок. Кроме того, сгорела кровля.
На место происшествия выезжали четыре спецмашины и 18 спасателей.
Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.
Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на Троещине пылали гаражи. Во время разборки разрушенного перекрытия гаража, на втором этаже спасатели обнаружили мертвого мужчину.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»