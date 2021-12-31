В Голосеево тушили пожар на территории гаражного кооператива

magictr | 01.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У  территории гаражного кооператива

В Голосеево тушили пожар на территории гаражного кооператива. Фото: прессслужба ГСЧС

Гасили пожар на улице Черногорской.

Сегодня, 31 декабря в Службу спасения поступил вызов о пожаре, возникшем на улице Черногорской, 36, что в Голосеевском районе.

На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что возгорание произошло в одноэтажном металлическом гараже с пристройкой.

В результате пожара повреждена мебель, личные вещи, бытовая техника, закопчены стены и потолок. Кроме того, сгорела кровля.

На место происшествия выезжали четыре спецмашины и 18 спасателей.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на Троещине пылали гаражи. Во время разборки разрушенного перекрытия гаража, на втором этаже спасатели обнаружили мертвого мужчину.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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