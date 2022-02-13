В Голосеево горела автомойка
В Голосию горела автомойка. Фото: прессслужба ГСЧС
Пожар возник на улице Академика Заболотного.
Сегодня, 13 февраля в Службу спасения поступил вызов о пожаре, возникшем на ул. Академика Заболотного, 124/2, что в Голосеевском районе столицы.
На место события прибыли спасатели и выяснили, что пожар возник в одноэтажном здании автомойки кв.м. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.
В 04:40 бойцы локализовали возгорание, а 04:49 — ликвидировали.
Огонь повредил перекрытие здания и оборудования для обслуживания автомобилей.
На месте происшествия работали три пожарных автомобиля, а также 13 спасателей.< /p>
К счастью, травмированных и погибших нет. Причину пожара устанавливают правоохранители.
Раньше журналисты писали о том, что в Голосееве возник пожар в покинутом доме. Работники ГСЧС предполагают, что пожар могли вызвать, или бездомные или подростки, которые любят бродить по заброшенным домам в поисках «приключений».
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»