В Голосеево горела автомойка

magictr | 14.02.2022 | Новости | Комментариев нет

У&Глосиу горела автомойка

В Голосию горела автомойка. Фото: прессслужба ГСЧС

Пожар возник на улице Академика Заболотного.

Сегодня, 13 февраля в Службу спасения поступил вызов о пожаре, возникшем на ул. Академика Заболотного, 124/2, что в Голосеевском районе столицы.

На место события прибыли спасатели и выяснили, что пожар возник в одноэтажном здании автомойки кв.м. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 04:40 бойцы локализовали возгорание, а 04:49 — ликвидировали.

Огонь повредил перекрытие здания и оборудования для обслуживания автомобилей.

На месте происшествия работали три пожарных автомобиля, а также 13 спасателей.< /p>

К счастью, травмированных и погибших нет. Причину пожара устанавливают правоохранители.

Раньше журналисты писали о том, что в Голосееве возник пожар в покинутом доме. Работники ГСЧС предполагают, что пожар могли вызвать, или бездомные или подростки, которые любят бродить по заброшенным домам в поисках «приключений».

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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