В Голосееве получили медицинское оборудование для Консультативного центра
Новое оборудование поможет оказывать более качественные медицинские услуги. Фото: Голосеевская РГА
23 декабря 2021 года в Консультативном центре Голосеевского района открыли обновленный Соматический дневной стационар и получили современное оборудование.
Отделения Соматического стационара оснастили современной мебелью медицинского назначения и медицинской назначения. Пациентам будет предоставлять услуги высококвалифицированный персонал.
Также, КНП «КДЦ» Голосеевского района получило рентгеновский костный денситометр и две современные маммологические системы для качественного обследования.
Каждый год в Киеве диагностируют около 1200- случаев заболеваний раком молочной железы, 20% из которых не поддается эффективному лечению из-за позднего обращения к врачу.
Направление на осмотр можно получить у семейного врача. За дополнительной справкой можно обращаться по номеру 044 257 32 59; 063 861 84 00.
Кстати, на медицину на следующий год в Киеве запланировали расходы почти на 6 миллиардов гривен. Город продолжит вкладывать средства в обновление медицинских учреждений и замену устаревшего оборудования на новое и современное.
«В следующем году также планируем выделить более 630 млн грн на реконструкцию, ремонты медицинских учреждений и приобретение медицинского оборудования. А на выплату муниципальной надбавки к зарплате запланировали почти 1,3 миллиарда гривен», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко, во время отчета за работу, выполненную в 2021 году.
Наталья МАРКИ , «Вечерний Киев»