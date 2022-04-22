В Голосее возобновляет работу пункт вакцинации в ТРЦ
Киевлянам напоминают о необходимости делать прививки и ревакцинацию. Фото из открытых источников
В столице не останавливается процесс вакцинации от COVID-19. Восстанавливают работу пунктов в ТРЦ.
из-за войны COVID-19 может и отступил на второй план нашего внимания, но он никуда не делся. Поэтому киевлянам напоминают о необходимости делать прививки и ревакцинацию.
С 25 апреля возобновляет работу пункт вакцинации в ТРЦ Respublika Park по адресу: Кольцевая дорога, 1, город Киев.
График работы мобильной бригады : понедельник, среда, суббота с 12:00 до 15:00.
Вакцины в наличии: «ПФАЙЗЕР» (PFIZER) и Коронавак (CoronaVac).
Вакцинация проводится «живой» очередью или за записью, через систему Helsi.
Для получения прививки необходимо обязательно иметь при себе паспорт и код налогоплательщика, для детей от 12 лет — свидетельство о рождении.
В пунктах вакцинации проводится прививка всех желающих граждан, старше 18 лет, а также детей с 12 лет (вакциной Comirnaty) независимо от места регистрации или проживания.
Перечень пунктов от COVID-19 в Киеве по состоянию на 29.03.2022 года.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»