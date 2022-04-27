В Голосее посеяли газон с помощью трактора с плугом
Трактор перепахал «народную тропу». Фото: КП УЗН Голосеевского района
Механизированный способ посева газонной травы используют тогда, когда нужно засеять большие площади. Как, например, на территории Одесской площади.
На круглой клумбе вспахали и засеяли «народную тропу», стоптанную у камней.
«Здесь ситуация такова, что рядом тротуар, ведущий к переходу , но ведь лень тех несколько метров обойти, поэтому и имеем, что имеем», — объясняют в КП УЗН Голосеевского района.
Урбанисты считают, что в городах нужно прокладывать тропы там, где ходят люди. Однако часто «удобство» противоречит безопасности людей. Это хорошо заметно на таких перегруженных автомобилями площадях, как Одесская область. iznbspplugom-cb009b7.jpg» alt=»В&Nbsp;Голосию посеяли газон с помощью трактора с&плюсом» />
Трактор перепахал «народную тропу». Фото: КП УЗН Голосеевского района
Трактор перепахал «народную тропу». Фото: КП УЗН Голосеевского района ;Голосию посеяли газон с помощью трактора с плугом» />
Трактор перепахал «народную тропу». Фото: КП УЗН Голосеевского района ;Голосию посеяли газон с помощью трактора с плугом» />
Трактор перепахал «народную тропу». Фото: КП УЗН Голосеевского района Шутливых табличек о том, почему нельзя ходить по копанному на Одесской площади не ставят. Надеются, что киевляне увидят обновленный газон и не будут его топтать. Там она высажена вместе с барбарисом, и вместе образуют яркую композицию. Сейчас доминирует желтый, а когда форзиция перецветет, то получается зелено-багровая гамма.
На многих клумбах также начали высаживать однолетники, которые вырастили в собственной теплице. Также сейчас идет санитарная обрезка деревьев. И, собственно, высаживают молодые деревья — поздняя и затяжная весна этому способствует.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»