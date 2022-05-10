В Германии готовят кризисный план на случай газового шантажа РФ — СМИ
В Германии тихо готовятся к любой внезапной остановке поставок российского газа за посредством кризисного плана, который может предусматривать контроль над критически важными компаниями.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
По информации источников агентства, подготовка, проводимая Министерством экономики, свидетельствует о повышенном состоянии готовности к прекращению поставок газа, который питает наибольшую экономику Европы и является критическим для производства стали, пластмасс и автомобилей.
В Германии опасаются, что в ответ на санкции РФ может прекратить поставки газа в одностороннем порядке и хотят иметь возможность справиться, если это произойдет.
По информации неназванных чиновников, кризисный план предусматривает предоставление правительством кредитов и гарантий для дальнейшей поддержки энергетических предприятий и контроля над критически важными компаниями, такими как нефтеперерабатывающие заводы.
По словам источников, Берлин также может в соответствии с планом покупать доли в энергетических компаниях. Этот вопрос еще обсуждается и решения еще нет.
По словам чиновников, окончательный правительственный пакет чрезвычайных ситуаций еще не разработан.
Германия также изучает, как она будет нормировать газ в чрезвычайных ситуациях. Правительство рассматривает вариант предоставления отраслевого приоритета перед домохозяйствами.
Немецкие чиновники говорят, что ФРГ приближается к своему пределу санкционных мер против РФ, которые она может ввести, не вызвав при этом экономический спад в стране.
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Что известно
- В начале мая Еврокомиссия представила странам-членам ЕС проект нового пакета санкций против России, в котором, среди прочего, предусмотрено нефтяное эмбарго для РФ. На фоне этого сообщения на мировых рынках выросли цены на нефть.
- В Венгрии заявили, что заблокируют любое европейское предложение, направленное на ограничение импорта энергоносителей из России. В частности, Будапешт наложит вето на эмбарго на российскую нефть.
- Председатель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Европейский союз планирует избавляться от российских энергоносителей и уже в этом году намерен уменьшить зависимость от российского газа на 70%.
- Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что ЕС планирует предоставить отсрочку на нефтяное эмбарго для отдельных стран-членов: Венгрии и Словакии – до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024-го. Так Брюссель хотел добиться компромисса для принятия эмбарго.
- ЕС импортирует из России примерно треть нефти и до 40% природного газа. Украина не раз призывала ввести эмбарго на российские энергоресурсы, чтобы Москва лишилась важного источника финансирования. Однако на такой шаг пока пошли лишь отдельные члены ЕС.
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