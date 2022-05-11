В Германии арестовали 115-метровую яхту соратника Путина
В порту немецкого города Гамбург арестовали 115-метровую суперяхту Luna, принадлежащую российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Стоимость судна оценивается в 400 миллионов евро.
Об этом сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
Отмечается, что яхте запрещено покидать порт до особого распоряжения. Согласно данным ресурса SuperYachtFan, Luna является самой большой в мире экспедиционной яхтой. Она имеет девять палуб, на главной расположен огромный бассейн и небольшой батискаф. Яхта может вместить 18 гостей в девяти каютах. Ранее судно принадлежало другому российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. /iframe>
Перед арестом Федеральное управление криминальной полиции Германии выяснило, что Ахмедов является конечным бенефициаром лихтенштейнского траста, которому принадлежит судно.
Под санкции ЕС российский миллиардер попал в начале апреля. Своё состояние он заработал состояние на газовом бизнесе. Ахмедов являлся членом Совета Федерации РФ. СМИ называют его соратником президента РФ Владимира Путина.
Что известно
- 7 мая в Минэкономики Италии сообщили, что в итальянском городе Марина-ди-Каррара арестовали 140-метровую яхту "Шахерезада", которую связывают с российским президентом Владимиром Путиным.
- 5 мая власти Фиджи конфисковали роскошную 348-футовую яхту Amadea, принадлежащую российскому подсанкционному олигарху Сулейману Керимову. li>Власти Испании конфисковали яхту стоимостью 140 миллионов долларов, принадлежащую одному из российских олигархов, приближенному к президенту РФ Путину, Сергею Чемезову.
- В Нидерландах задержали 20 яхт длиной от 8,5 до 120 метров, что, вероятно, принадлежат российским владельцам.
- Российский миллиардер Роман Абрамович перегнал свою 139-метровую яхту Solaris стоимостью около 600 миллионов долларов из порта Барселоны в Тиват (Черногория), чтобы спасти от ареста.
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