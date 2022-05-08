В Франции представили выставку украинских кукол, которых вывезли из-под обстрелов
Авторка куклы известна Николаевская художница, мастерица-кукольница Инна Кушниренко
На этой неделе в рамках Страсбургского Саммита открылась выставка уникальной коллекции Николаева из-под российских бомбардировок.
Украинских кукол-беженок демонстрируют в сердце Европы ко Дню Европы.
Страсбургская ассоциация PromoUkraïna с кураторкой выставки— мастерицей по изготовлению традиционной народной куклы-мотанки Ivanka Pinyak сделали все возможное вместе с Aline Martin и ее сообществом «A livre ouvert/ein offenes Buch» для того, чтобы Об этом «Вечернему Киеву» сообщила автор проекта «Куклы в костюмах стран Европы», преподавательница в украинской школе «Эллисов» в Осло Нина Хаген.
Афиша выставки
В прошлом году эта экспозиция путешествовала по разным городам Украины: Черкассы, Черновцы, Ужгород. В ноябре 2021 года ее представили в Национальном музее литературы в столице.
Большая война застала мотанки в Николаевском городском дворце культуры и искусств, расположенный за двести метров 3 метров. Тогда погибли 38 человек.
Куклы из Николаева вывезла семья Валентины Васильевой. Муж Валентины, Андрей, рискуя своей жизнью, специально проехал 300 км для того, чтобы «эвакуировать» из города коробки с экспонатами.
Куклы-беженцы
Затем необычный груз переправили в немецкий Бремен, народной мастерице Татьяне Золочевской (Tato Zolo), которая является организатором выставки. Она их аккуратно упаковала и по почте послала в французский Эльзас. Там куклы уже попали на попечение Иванки Пиняк. Именно под ее кураторством во Франции, в рамках Страсбургского Саммита открывается выставка — уникальная коллекция кукол, эвакуированных и спасенных из-под российских бомбардировок. Их увидят не только французы, но и многочисленные гости, которые в эти дни приезжают в Страсбург принять участие в Саммите.
Интересно, что для проекта «Куклы в костюмах стран Европы» Иванка Пиняк создала куклу в стилизованном традиционном строе колоритного французского региона Эльзас. И хотя даже в пределах этого одного региона страны костюмы чрезвычайно разнообразны, потому что когда-то традиционно это зависело от местности, статуса, религиозной принадлежности к католической или к протестантской общин, сейчас наиболее узнаваемыми являются: белая кружевная блузка, красная юбка, красная юбка, характерный головной убор — большой бант на голове. -z-pid-obstriliv-7381aff.jpg» alt=»В&Nbsp;Франции представили выставку украинских кукол, которых вывезли из-под обстрелов» />
Фото François Wolfermann
Фото François Wolfermann
>Фото François Wolfermann
Фото François Wolfermann
Сообщество мастериц, создающих куклы-мотанки очень дружественно, несмотря, что живут они в разных городах, странах и даже континентах. Украинская диаспора поддерживает свою Родину и делает все для того, чтобы помочь выстоять.
«По окончании этого военного ужаса, очень надеюсь, что выставка „Куклы в костюмах стран Европы“ в Николаеве таки состоится и будет знаковой послевоенной культурной событием», — уверенная мастерица Людмила Лещенко.
Значки с куколками-украиночками Инны Кушниренко
Весна 2 года. Куклы Инны Кушниренко
В городе готовились к этой выставке. Инна Кушниренко, художница, член Союза художников КЭТ им. Антона Кашшая, мастерица по изготовлению традиционной народной куклы-мотанки специально создала 24 небольшие значки с куколками-украиночками для презентации. Мастерица мечтает подарить их приглашенным гостям николаевской выставки. Это обязательно произойдет после нашей Победы.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»