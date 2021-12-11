В этом месяце изменился порядок регистрации места жительства: нового
Информацию о месте жительства можно подать онлайн. Фото: dmsu.gov.ua
С 1 января 2021 года вступил в силу Закон Украины «О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине», который установил новый порядок регистрации и снятия с регистрации места жительства физических лиц. В частности, подавать информацию можно в электронном виде, а штампы о регистрации отменили.
Среди основных изменений — установлены две формы представления информации о месте проживания:
- < li>лично, как было ранее, с представлением заявления в бумажной форме через центры предоставления административных услуг (регистрация места жительства);
- в электронном виде, путем заполнения онлайн декларации, без необходимости терять время на посещение каких-либо учреждений — центров предоставления административных услуг (далее — ЦНАП) или военных комиссариатов для мужчин (декларирование места жительства).
Также, отменено проставление штампа о регистрации места жительства физического лица в документы. На сегодняшний день при получении каких-либо услуг не нужно предоставлять справку о регистрации места жительства. Структурные подразделения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), коммунальные предприятия, другие учреждения и организации, которые в своей работе имеют дело с информацией о месте жительства граждан, могут получать указанные данные непосредственно из информационной системы «Регистр территориального общества города Киева» путём подключения.
Заметим, информационная система «Реестр территориальной общины города Киева» — это единственный источник достоверной информации о задекларированном/зарегистрированном месте жительства физических лиц в Киеве. Сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства могут подтвердить е-паспортом.
Регистрация (декларирование) места жительства не будет влиять на получение услуг — оформить пенсию, документы или получить медицинскую помощь можно, не привязываясь к месту регистрации. Место регистрации не дает лицу оснований для получения права владения, пользования или распоряжения жильем (в том числе не является поводом для вселения или признания за лицом права на проживание и/или права пользования жильем). Это только адрес для официальной переписки и информирования государства о том, где вы проживаете.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»
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