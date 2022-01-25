В этом году в Украину привезут меч гетмана Сагайдачного

magictr | 25.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

В этом году в Украину привезут меч гетмана Сагайдачного

Памятник Сагайдачному на Контрактовой площади. Фото: «Вечерний Киев»

Меч Петра Сагайдачного доставят из Польши по случаю 400-летия смерти украинского гетмана.

В Украине в этом году будет выставляться меч Петра Сагайдачного — гетмана Запорожской Сечи, организатора против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства.

В этом году в Украину привезут меч гетмана Сагайдачного

Меч гетмана Петра Сагайдачного. Фото: Википедия

Об экспонировании достопримечательности договорился Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко с Министром культуры и национального наследия Польши Петром Глинским. В настоящее время меч Петра Сагайдачного находится в оружейной площади Вавельского королевского замка в Кракове.

«После успеха с экспонированием Конституции Филиппа Орлика, продолжаем эту успешную практику. Важно, чтобы украинцы вживую могли увидеть бесценные для истории Украины достопримечательности», — сообщил Александр Ткаченко

Этот меч Сагайдачный получил от королевича Владислава IV Вази — будущего короля Речи Посполитой — в 1621 году за победу над турками под Хотином. В этом бою гетман получил ранение, из-за которого 20 апреля 1622 года умер.

Похоронили Петра Сагайдачного в Богоявленском соборе на территории Киево-Могилянской академии. Собор был уничтожен в 1935 году вместе с информацией о захоронениях.

Минувшим летом украинцы смогли увидеть латиноязычный оригинал знаменитой Конституции Филиппа Орлика 1710 года, которая хранится в Государственном архиве Швеции и страны. Также из Швеции в Украину прибыла булава Ивана Мазепы, которую унаследовал Филипп Орлик. Они экспонировались в Софии Киевской до середины ноября.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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