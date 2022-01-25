В этом году в Украину привезут меч гетмана Сагайдачного
Памятник Сагайдачному на Контрактовой площади. Фото: «Вечерний Киев»
Меч Петра Сагайдачного доставят из Польши по случаю 400-летия смерти украинского гетмана.
В Украине в этом году будет выставляться меч Петра Сагайдачного — гетмана Запорожской Сечи, организатора против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства.
Меч гетмана Петра Сагайдачного. Фото: Википедия
Об экспонировании достопримечательности договорился Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко с Министром культуры и национального наследия Польши Петром Глинским. В настоящее время меч Петра Сагайдачного находится в оружейной площади Вавельского королевского замка в Кракове.
«После успеха с экспонированием Конституции Филиппа Орлика, продолжаем эту успешную практику. Важно, чтобы украинцы вживую могли увидеть бесценные для истории Украины достопримечательности», — сообщил Александр Ткаченко
Этот меч Сагайдачный получил от королевича Владислава IV Вази — будущего короля Речи Посполитой — в 1621 году за победу над турками под Хотином. В этом бою гетман получил ранение, из-за которого 20 апреля 1622 года умер.
Похоронили Петра Сагайдачного в Богоявленском соборе на территории Киево-Могилянской академии. Собор был уничтожен в 1935 году вместе с информацией о захоронениях.
Минувшим летом украинцы смогли увидеть латиноязычный оригинал знаменитой Конституции Филиппа Орлика 1710 года, которая хранится в Государственном архиве Швеции и страны. Также из Швеции в Украину прибыла булава Ивана Мазепы, которую унаследовал Филипп Орлик. Они экспонировались в Софии Киевской до середины ноября.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»