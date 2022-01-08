В этом году в Шевченковском районе отремонтируют 50 придомовых территорий: адреса
Фото: Шевченковская РГА
В 2022 году в Шевченковском районе столицы капитально отремонтируют асфальтовое покрытие на 42-х объектах, а это 50 придомовых территорий и между<<меж. Обновления состоятся по таким адресам:
— бульв. Шевченко Тараса, 48-Б;
—ул. Белорусская, 13;
—ул. Белорусская, 15-А, 15-Б;
— ул. Белорусская, 21, 23;
— ул. Бульварно-Кудрявская, 29-Е;
— ул. Вавиловых, 13-А;
— ул. Большая Житомирская, 38;
—ул. Винниченко Владимира, 7;
— ул. Гаврилишина Богдана, 16;
— ул. Гоголевская, 5;
— ул. Гончара Олеся, 41-А, 43-В;
—ул. Гончара Олеся, 90/92;
—ул. Грекова Академика, 18, 18-А;
— ул. Грекова Академика, 22-А;
— ул. Дмитриевская, 24;
— ул. Довженко Александра, 12;
— ул. Довженко Александра, 16;
— ул. Довнар-Запольского Митрофана, 4;
— ул. Житкова Бориса, 11/17;
— ул. Ольжича, 13, 15;
— ул. Парково-Сырецкая, 3;
—ул. Парково-Сырецкая, 6, 8, 12;
— ул. Пирогова, 2, 4, 8, 10-В;
— ул. Рейтарская, 25;
— ул. Речная, 3;
—ул. Саратовская, 55;
— ул. Сечевых Стрельцов, 32-38;
— ул. Сечевых Стрельцов, 47-А;
— ул. Сечевых Стрельцов, 58/2;
—ул. Стрелецкая, 24;
— ул. Стрелецкая, 28;
—ул. Телиги Елены, 15, 17, 17-А, 17-Б;
— ул. Телиги Елены, 27, 27-А, 29;
—ул. Туполева Академика, 24;
— ул. Турчина Игоря, 3;
—ул. Турчина Игоря, 12-А;
— ул. Турчина Игоря, 14;
— ул. Щербаковского Даниила, 36;
— ул. Щербаковского Даниила, 57-В;
—ул. Щербаковского Даниила, 68-А;
— ул. Ярославов Вал, 14-Г;
—просп. Победы, 7.
«Программа асфальтирования действует в столице с 2019 года— в Шевченковском районе в целом отремонтировано уже 295 придомовых территорий и межквартальных проездов, общей площадью 178,4» .
Смотреть полный адресный перечень всех объектов 2019 года.
Председатель райгосадминистрации также сообщил, что перед началом ремонтных работ на запланированных объектах с владельцами сетей согласуют соответствующий план-график, в соответствии с которым перед началом асфальтирования будут выполнены работы по замене сетей. Кроме этого, по всем адресам заменят не только асфальтовое покрытие, а обустраивают отмостки возле каждого дома и осуществят благоустройство территории.
Обновление парков и реконструкция спорткомплекса: что сделали в Шевченковском p>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»