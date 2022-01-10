В этом году в Пуще-Водице заработает новая система вывоза мусора
В этом году в Пуще-Водице заработает новая система вывоза мусора. Фото: Борис Корпусенко
Для жителей обустроят две крытые площадки со специальными пропусками.
В Оболонском районе в этом году заработает новая система вывоза мусора из микрорайона Пуща-Водица. Благодаря этому можно будет минимизировать вред окружающей среде, а также здоровью людей.
По словам депутата, членки постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского городского совета Мирославы Смирновой, необходимо модернизировать систему управления обращения с отходами на территории лесопарка.
« В прошлом году вместе с обществом представители Отдела контроля за благоустройством Оболонского района города Киева и ГП „Киевское лесное хозяйство“ организовали две выездные встречи и общую уборку леса. На деле нужно сделать несанкционированный выброс мусора на территории лесопарка», — добавляет Смирнова.
В частности, депутат анонсировала строительство двух крытых площадок с контейнерами со специальными электронными пропусками для тех, кто оплатил вывоз мусора.
< Кстати, сейчас продолжается подбор локаций, на которых будут расположены крытые площадки. Важно, чтобы территория была свободна от инженерных сетей и газовых труб.
Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что в столице создали карту, по которой можно отслеживать вывоз мусора. Интерактивную карту можно просмотреть на сайте КП «Киевкоммунсервис», ее основное назначение — контроль за качеством услуг по вывозу мусора из придомовых территорий, за которую киевляне ежемесячно платят в коммунальных платежах.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»