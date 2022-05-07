В этом году столица недополучит треть бюджета — Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: КГГА
Городской бюджет Киева, из-за российской агрессии, недополучит, по предварительным подсчетам, треть поступлений. Это более 20 млрд гривен.
Об этоммэр столицыВиталий Кличко заявил в эфире радио «НВ». Он отметил, что точно подсчитать сегодня невозможно. Потому что война продолжается.
«По месяцам говорить не совсем корректно. Ибо бюджет состоит на год. В целом за 2022 год мы, по предварительным подсчетам, недополучим треть бюджета. То есть, более 20 млрд гривен. Но, подчеркну, это — предварительные расчеты», — подчеркнул Виталий Кличко.
Также он отметил, что экономика города понемногу оживает. Возвращается к работе бизнес. Важно, например, и то, что растет в столице процент оплаты за предоставленные коммунальные услуги.
«Например, за март в столице за коммунальные услуги уплатили 55% киевлян. И я очень благодарен им за это. Потому что эти средства пошли на необходимые материалы. На зарплату работникам предприятий, которые, часто рискуя жизнью, обеспечивают многомиллионный город всеми сервисами»,— отметил Виталий Кличко.
Напомним, согласно принятому в прошлом году документу, доходы общего фонда бюджета города (без учета трансфертов из Госбюджета) были запланированы в сумме почти 56 миллиардов гривен.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»