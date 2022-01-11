В этом году молодые киевляне снова смогут побороться за премию Киевского городского головы
Конкурс в столице будет проходить уже в шестой раз. Коллаж: КГГА
25 января начнется прием документов на присуждение премии Киевского городского головы за особые достижения молодежи в строительстве столицы Украины — города-героя Киева.
Премия основана в 2016 году и присуждается ежегодно ко Дню молодежи за выдающиеся достижения в развитии столицы Украины, осуществленные в календарном году, предшествующем ее присуждению. При этом могут также учитываться достижения претендента за предыдущие годы.
Награду вручают в одной из номинаций гражданам Украины в возрасте от 14 до 35 лет, место жительства которых зарегистрировано в Киеве.
По результатам конкурса, денежное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен получат 50 талантливых киевлян за свой вклад в развитие молодежного движения, научные и творческие достижения столицы.
«Проведение конкурса стало хорошей тенденцией для Киева, поскольку мы заинтересовываем молодежь активно участвовать в развитии европейской столицы. Конкурсная комиссия определит 50 лауреатов, которые получат премию за проведение исследований, новейшие изобретения и оформленные патенты. А также за культурно-художественные достижения и активную реализацию молодежной политики»,— отметила заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета Елена Говорова.
Документы можно подать с 25 января до 01 марта 2022 года ежедневно, с 09:00 до 16:00 часа, по адресу: г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 3 (вход через арку). Телефон: (044) 235-32-00.
Перечень документов необходимо подавать в формате MS Word, по электронному адресу: [email protected], а еще— в бумажном виде.
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Инна БИРЮКОВА , «Вечерний Киев»