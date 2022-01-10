В этом году Киев закупит 11 социальных услуг
Дети с инвалидностью получат услугу «Уход на дому». Фото: Алексей Самсонов
Из-за системы закупок услуг киевляне смогут получать «Дневной уход», «Уход на дому», «Социальную адаптацию» и пользоваться услугами социального такси.
В Украине наконец-то полноценно заработала новая редакция Закона «О социальных услугах». Отметим, что этот Закон позволяет закупать социальные услуги. О чем идет речь? Например, теперь городским властям необязательно строить новые гериатрические пансионаты, а достаточно заключить договор с компанией, предоставляющей такие услуги. То же касается социально такси, домашнего ухода и т.д.
Департамент социальной политики провел конкурс на закупку 11 социальных услуг путем социального заказа в 2022 году. В частности, речь идет об услугах дневного ухода и ухода на дому детей с инвалидностью, дневного и стационарного ухода лиц с психическими расстройствами, социальной адаптации и реабилитации, транспортных услуг, паллиативного ухода, реабилитации лиц с зависимостью от наркотических веществ. Об этом сообщила замглавы КГГА Марина Хонда.
«Указанные услуги будут охватывать 1016 человек. По результатам конкурса определены шесть организаций, с которыми будут заключать договоры. Предоставителями услуг будут и общественные организации, имеющие для этого соответствующую базу. Некоторые из этих услуг являются уникальными для Украины — их сейчас предоставляют только в Киеве. Например, услуги дневного и стационарного ухода для лиц с психическими расстройствами»,— отметила Марина Хонда.
Так, согласно результатам конкурсной комиссии по осуществлению социального заказа, рекомендовано заключить договоры на предоставление следующих социальных услуг:
- «Уход за домом» для детей с инвалидностью, которые частично или полностью потеряли или не приобрели способность к самообслуживанию — победитель ГО «Союз Самаритян Украины Киевское Объединение». Услуга охватит 80 детей.
- «Дневной уход» для детей со сложными нарушениями развития — победитель ГО «Союз Самаритян Украины Киевское Объединение». Услуга охватит 20 детей.
- «Дневной уход» для детей с инвалидностью с умеренной умственной отсталостью, тяжелыми расстройствами психики, которые нуждаются в уходе, обучении и реабилитации, могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя — победитель ГО «Союз Самаритян Украины Киевское Объединение». Услуга охватит 13 детей.
- «Транспортные услуги» для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью — победитель ООО «КАТП— 0449». Услуга охватит 119 человек.
- «Социальная адаптация» для детей и лиц с инвалидностью, частично потерявших способность к самообслуживанию — победитель ПОГ «Медико-социальный центр Альма». Услуга охватит 44 человек.
- Услуга социально-психологической реабилитации лиц с зависимостью от наркотических средств или психотропных веществ — победитель КНП «КМНКЛ Социотерапия». Услуга охватит 35 человек.
- Услуга паллиативного ухода — победитель ООО «Крепкое здоровье». Услуга охватит 24 человек.
- Услуга дневного ухода для лиц с психическими расстройствами — победитель ООО «Крепкое здоровье». Услуга охватит 80 человек.
- Услуга социальной адаптации для лиц, частично потерявших способность к самообслуживанию вследствие психического расстройства, — победитель КНП «Психиатрия». Услуга охватит 260 человек.
- Услуга стационарного ухода для лиц с психическими расстройствами — победитель КНП «Психиатрия». Услуга охватит 250 человек.
- Услуга социальной реабилитации лиц с интеллектуальными и психическими нарушениями — победитель КНП «Психиатрия». Услуга охватит 56 человек.
Ранее директор Департамента социальной политики Руслан Светлый рассказывал, что в течение прошлого года Киев разработал девять социальных услуг
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»