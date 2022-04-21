«В этой пьесе мы не актеры, наша боль, разрушенные дома, убитые люди — все настоящее», — рассказ артиста киевского театра кукол

magictr | 21.04.2022 | Исскуство | Комментариев нет

6301

«У ций п’еси мы не актеры, наша боль, разрушенные дома, убитые люди — все настоящее», театра кукол

Вадим Доценко

Вадим Доценко актер Киевского академического театра кукол, участник мим-дуэта «Just do it», лучший молодой актер по мнению зрителей во Всеукраинском конкурсе молодых актеров имени Ивана Франко » от Национального союза театральных деятелей Украины, популярный в съемках сериалов и рекламы, просто влюбленный в жизнь человек.

Но это все было до 24 февраля… Какой стала жизнь актера детского театра, когда пришла война, он рассказал «Вечернему Киеву».

В первые дни нападения россии на Украину он с коллегами снялся в трогательном ролике-обращении к всего мира, и прежде всего к своим коллегам-россиянам.

ДОСТУКАТЬСЯ ДО Прежних КОЛЛЕГ

Ада Роговцева, Ирма Витовская, Олеся Островская и многие другие рассказывали о падениях днем ​​и днем Киев и мирные города.

«Нас не услышали, нам не поверили, нас утешали, что, мол, нас освободят, и все наладится — это, пожалуй, было вторым величайшим шоком после самого факта нападения», — говорит Вадим. Сначала он пытался дискутировать, объяснять, достучаться до тех, с кем снимался в многих проектах, и, в конце концов, понял, что это бесполезно.

«В современном мире невозможно скрыть какую-либо информацию, особенно от людей, которые сами имеют дело с этой сферой. В то же время много фейков. Поэтому когда я сбрасывал фото киевского дома, в который попала российская ракета, мне отвечали, что это, в лучшем случае, монтаж. Знавшие меня русские писали, что я жертва пропаганды, и это все неправда», — продолжает рассказ киевский актер и делает вывод, что люди с той стороны границы сознательно отказываются признавать то, что их государство напало на жизнь. тысячам украинцев.

МЕСТО АКТОРА В ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Первые дни войны для Вадима были ужасающими. Вопрос, что делать когда ты не воин, просто раздирали. Но, в какой-то день он вышел, между сообщениями о воздушной тревоге, на улицу и обнаружил, что недалеко от дома, где живет, организовали волонтерскую кухню, и мужские руки, очень нужные — что-то принести, разложить, приготовить, завезти. Механическая работа отвлекала и успокаивала. Ежедневно там готовили к тысяче обедов для военных, терробороны и тех людей, которые попали в трудное положение. Так актер почувствовал свою потребность и важность, возвращался к жизни путем волонтерства.

«У ций п’еси мы не актеры, наша боль, разрушенные дома, убитые люди — все настоящее», — ></p> <p>Вадим Доценко. Фото: Анна Гольцберг. rozpovid-artista-kiyivskogo-teatru-ljalok-591462f.jpg» alt=»«У этей п’еси мы не актеры, наша боль, разрушенные дома, убитые люди — рассказ артиста киевского театра кукол» /></p> <p>Фотовыставка Анны Гольцберг в Лондоне. -rozpovid-artista-kiyivskogo-teatru-ljalok-994d81a.jpg» alt=»«У этей п’еси мы не актеры, наша боль, разрушенные дома, убитые люди — ; рассказ артиста киевского театра кукол» /></p> <p>Фотовыставка Анны Гольцберг в Лондоне</p> <p>Кстати, портрет Вадима, который сделала фотография Анна Гольцберг, является среди экспозиции, представленной в Лондоне. Это фотопроект об украинцах, которые остались в Киеве и продолжают делать свое дело, чтобы страна победила в войне. Собранные средства пойдут на благотворительность.</p> <h3>СЦЕНА НА СТАНЦИИ МЕТРО</h3> <p>Через две-три недели с начала войны актер встретился с друзьями и сотрудниками. Решили, что должны играть. Как раз и случай выпал. Им предложили устроить спектакль для детей, скрывавшихся от взрывов в киевском метро.</p> <p>Да, 2-го апреля общественное движение «Волонтеры Оболони» совместно с Киевским академическим театром кукол показали спектакль «Мышка и розовая лента» автора и режиссера, заслуженного деятеля искусств Украины Руслана Неупокоева. Это интерактивное представление-урок английского языка, где дети в игровой форме знакомятся с новыми словами. Сюжет не только развлекательный, но и поучительный, ведь учит не только правильно дружить.</p> <p><img class=

Сценарии для сказок пишут Екатерина Лукьяненко и Дарья Иванова-Гололобова, актеры играют свои роли, потом монтируют ролики — смотреть это интересно не только детям, но и взрослым. Кстати, в сказке «Коза-Дереза» Вадим— Медведь, помогавший Зайчику выгонять капризную Козу из дома. А еще записали «Рукавчику», «Пана Коцкого» и «Воробца-Молодца». Сегодня покажут «Котика и Петуха», где Вадим — Котик. Проект приобретает популярность, хотя ему всего две недели.

Так что актеры детского театра хотят устраивать выездные представления для взрослых. Скоро будут репетиции юмористической пьесы, написанной «на зло дня», а затем показания в военных госпиталях и больницах — там, где людям нужна моральная поддержка.

«Вспомним историю. На фронте и тылу всегда работали артисты, потому что поддерживать моральный дух, нести радость и оптимизм — очень важно в военное время. Во Вторую мировую работали театры, потому что на самом деле искусство лечит не физические, а душевные раны», — уверен Вадим.

Готовы играть даже для небольшой аудитории — это терапия для всех. Открываются кафе и рестораны, оживает транспорт, на улицах гуляют многие. Столица отразила атаку россиян и «выдохнула», но не стоит закрывать глаза на войну. Вадим об этом знает очень хорошо. Его мама в Харькове. Раньше не хотела уезжать, потому что дома три кота, а теперь слишком опасно… Поэтому надежда на ВСУ, защищающие город.

«У ций п’еси мы не актеры, наша боль, разрушенные дома, убитые люди — все настоящее», &mdash ></p> <p>Он признается, что ему тяжело смотреть фото разбомбленного Харькова. Он наверняка не узнает город, когда приедет в него. Говорит, что 24 февраля изменила жизнь каждого украинца, и мы уже никогда не будем теми, кем были до этого утра. «Сейчас именно наша Родина является той площадкой, за которой, как за спектаклем, наблюдает весь мир . Но в этой пьесе мы не актеры, мы не играем роли, у нас не притворная боль и отчаяние, сейчас мы не в декорациях, похожих на бомбоубежище, это все реалии 2022 года. , выстрелы, сирены, от которых перенимает дыхание, — это вся настоящая, обыденная жизнь украинца. Но мы сильны, мы несокрушимы, до нас нельзя вот так войти с оружием в руках и отобрать у нас веру в лучшую жизнь. Поэтому остаюсь в Украине, делаю, что могу, помогаю вооруженным силам, вернулся на сцену. Но это НЕ уютный театр кукол с кондиционером, гардеробом, буфетом и аквариумом, а платформа МЕТРО, бомбоубежище, где дети ныне живут. Но за нами правда. За нами ПОБЕДА! Все будет Украина!»,— говорит Вадим Доценко, актер Киевского академического театра кукол.</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

Похожие записи

Об авторе

magictr