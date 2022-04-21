«В этой пьесе мы не актеры, наша боль, разрушенные дома, убитые люди — все настоящее», — рассказ артиста киевского театра кукол
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Вадим Доценко
Вадим Доценко актер Киевского академического театра кукол, участник мим-дуэта «Just do it», лучший молодой актер по мнению зрителей во Всеукраинском конкурсе молодых актеров имени Ивана Франко » от Национального союза театральных деятелей Украины, популярный в съемках сериалов и рекламы, просто влюбленный в жизнь человек.
Но это все было до 24 февраля… Какой стала жизнь актера детского театра, когда пришла война, он рассказал «Вечернему Киеву».
В первые дни нападения россии на Украину он с коллегами снялся в трогательном ролике-обращении к всего мира, и прежде всего к своим коллегам-россиянам.
ДОСТУКАТЬСЯ ДО Прежних КОЛЛЕГ
Ада Роговцева, Ирма Витовская, Олеся Островская и многие другие рассказывали о падениях днем и днем Киев и мирные города.
«Нас не услышали, нам не поверили, нас утешали, что, мол, нас освободят, и все наладится — это, пожалуй, было вторым величайшим шоком после самого факта нападения», — говорит Вадим. Сначала он пытался дискутировать, объяснять, достучаться до тех, с кем снимался в многих проектах, и, в конце концов, понял, что это бесполезно.
«В современном мире невозможно скрыть какую-либо информацию, особенно от людей, которые сами имеют дело с этой сферой. В то же время много фейков. Поэтому когда я сбрасывал фото киевского дома, в который попала российская ракета, мне отвечали, что это, в лучшем случае, монтаж. Знавшие меня русские писали, что я жертва пропаганды, и это все неправда», — продолжает рассказ киевский актер и делает вывод, что люди с той стороны границы сознательно отказываются признавать то, что их государство напало на жизнь. тысячам украинцев.
МЕСТО АКТОРА В ВРЕМЯ ВОЙНЫ
Первые дни войны для Вадима были ужасающими. Вопрос, что делать когда ты не воин, просто раздирали. Но, в какой-то день он вышел, между сообщениями о воздушной тревоге, на улицу и обнаружил, что недалеко от дома, где живет, организовали волонтерскую кухню, и мужские руки, очень нужные — что-то принести, разложить, приготовить, завезти. Механическая работа отвлекала и успокаивала. Ежедневно там готовили к тысяче обедов для военных, терробороны и тех людей, которые попали в трудное положение. Так актер почувствовал свою потребность и важность, возвращался к жизни путем волонтерства.
Сценарии для сказок пишут Екатерина Лукьяненко и Дарья Иванова-Гололобова, актеры играют свои роли, потом монтируют ролики — смотреть это интересно не только детям, но и взрослым. Кстати, в сказке «Коза-Дереза» Вадим— Медведь, помогавший Зайчику выгонять капризную Козу из дома. А еще записали «Рукавчику», «Пана Коцкого» и «Воробца-Молодца». Сегодня покажут «Котика и Петуха», где Вадим — Котик. Проект приобретает популярность, хотя ему всего две недели.
Так что актеры детского театра хотят устраивать выездные представления для взрослых. Скоро будут репетиции юмористической пьесы, написанной «на зло дня», а затем показания в военных госпиталях и больницах — там, где людям нужна моральная поддержка.
«Вспомним историю. На фронте и тылу всегда работали артисты, потому что поддерживать моральный дух, нести радость и оптимизм — очень важно в военное время. Во Вторую мировую работали театры, потому что на самом деле искусство лечит не физические, а душевные раны», — уверен Вадим.
Готовы играть даже для небольшой аудитории — это терапия для всех. Открываются кафе и рестораны, оживает транспорт, на улицах гуляют многие. Столица отразила атаку россиян и «выдохнула», но не стоит закрывать глаза на войну. Вадим об этом знает очень хорошо. Его мама в Харькове. Раньше не хотела уезжать, потому что дома три кота, а теперь слишком опасно… Поэтому надежда на ВСУ, защищающие город.