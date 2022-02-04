В это воскресенье в Киеве состоятся военные учения для гражданских
Фото с одной тренировок в Национальном Корпусе За последнее время в столице уже во второй раз проведут военные тренировки.
«Не паникуй! Готовься!» — под таким лозунгом сейчас в Украине проходят занятия по боевой технике. Похожие тренировки проводятся в связи с возможным полномасштабным вторжением РФ на территорию нашего государства.
Научиться достойно обороняться и уверенно держать оружие в руках жители Киева смогут уже в это воскресенье, 6 февраля.
:00 до 16:00 бойцы Общественного штаба обороны при поддержке Национального Корпуса будут учить владеть оружием, патрулировать, эвакуировать раненых, оказывать первую помощь и т.д.
Организаторы просят приходить в удобной одежде для тренировки.
Отметим, что первое занятие в столице устроили неделю назад. Тогда получить знания по гражданской обороне пришли более 300 киевлян всех возрастов и пола.
«Мы ожидали, что придет гораздо меньше людей, но их было более 300! Откровенно, приятно поразило то, что среди участников — люди абсолютно всех возрастов, с разным уровнем подготовки, мужчины и женщины, которые в случае полномасштабного наступления врага готовы брать в руки оружие и защищать свой дом», — говорят в. >
Организаторы просят приходить в удобной одежде для тренировок на улице и обязательно заполнить анкету для прохождения обучения.
Кстати, их проведут неподалеку от станции метро «Святошин», а именно на территории завода «АТЕК», что на проспекте Победы, 83/2.
Между тем Департамент муниципальной безопасности предлагает пройти обучение и присоединиться к 112-й бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»