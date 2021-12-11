В эти выходные столичные ярмарки изменят маршруты автобусов и троллейбусов
11.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Столичные ярмарки изменят маршруты автобусов и троллейбусов. Фото: Борис Корпусенко Завтра, в субботу 11 декабря будут курсировать другим маршрутом автобусы № 2, 6, 39, 6 34, 37 А. В воскресенье, 12 декабря изменят маршрут автобусы № 31. Запланированные продовольственные ярмарки на ул. Лисковской, ул. Марины Цветаевой, ул. Голосеевская, ул. Героев Севастополя, ул. Иорданский и ул. Татарской»,— комментируют в Киевпасстранс.
С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00) движение маршрутов будет организовано:
- автобус № 2 в направлении движения к ул. Шелуденко — от ул. Булгакова к ул. Академика Каблукова по действующему маршруту, далее — бульв. Вацлава Гавела (без заезда на ул. Академика Каблукова и ул. Героев Севастополя) — ул. Пушечная — просп. Победы до ул. Шолуденко, в обратном направлении по действующему маршруту;
- автобус № 6 от Дарницкой площади до ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковскую и ул. Радунскую);
- автобус № 39 в направлении движения к ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский — просп. Науки — ул. Лысогорская — ул. Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующему маршруту; автобус № 61 от зал. пл. «Троещина» к ул. Милославской (без заезда на ул. Лисковскую);
- троллейбус № 34 по трассе: ул. Северная — просп. Героев Сталинграда — ул. Маршала Тимошенко — просп. Героев Сталинграда — просп. Степана Бандеры; троллейбус № 37А от ст. м. «Лесная» до ул. Лисковской по действующей трассе движения, далее по трассе маршрута № 37; автобус № 31 от ст. м. «Политехнический институт» к
- ул. Багговутовской по действующему маршруту, далее — ул. Отто Шмидта — ул. Татарская — ул. Нагорная, далее по действующему маршруту.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»