В эти выходные столичные автобусы изменят маршрут через ярмарки
В эти выходные столичные автобусы изменят маршрут через ярмарки. Фото: Борис Корпусенко
В субботу, 19 февраля автобусы № 33, 39, 49, 63, 81, 87, 95, 101 изменят маршрут. Также, в воскресенье, 20 февраля будут курсировать другим маршрутом автобусы № 31.
«Запланированные продовольственные ярмарки на ул. Николая Закревского, ул. Кубанской Украины, ул. Голосеевская, ул. Амвросия Бучмы, ул. Иорданский и ул. Татарской»,— говорится в сообщении Киевпасстранс.
С начала движения до окончания ярмарок (ориентировочно до 18:00), движение маршрутов будет организовано:
— автобус № 33 по трассе: ул. Киото — ул. Кубанской Украины —
просп. Лесной— ул. Космонавта Волкова к ул. Кубанской Украины — ул. Космонавта Волкова — просп. Лесной – ул. Милютенко — ул. Киото;
— автобус № 39 в направлении ул. Ракетной по трассе: просп. Голосеевский — просп. Науки — ул. Лысогорская — ул. Ракетная (поселок Октябрьское), в обратном направлении по действующему маршруту; — автобус № 63 от станции метро «Красный Хутор» до ул. Кубанской Украины;
— Автобус № 81 по трассе: ул. Киото — ул. Милютенко — просп. Лесной— ул. Космонавта Волкова к ул. Кубанской Украины — ул. Космонавта Волкова — просп. Лесной— ул. Кубанской Украины — ул. Киото;
— автобус № 49 от зал. пл. «Левый Берег» до ул. Амвросия Бучмы по действующей трассе движения, далее — просп. Павла Тычины — Днепровская набережная, далее по действующей трассе движения;
— Автобус № 87 в направлении движения к ул. Митрополит Андрей Шептицкий от ст. м. «Осокорки» до ул. Березняковской по действующей трассе движения, далее – Днепровская набережная – просп. Павла Тычины — ул. Березняковская, далее по действующей трассе движения; — автобус № 95 в направлении массива Никольская Слободка — от зал. пл. «Левый Берег» до ул. Юрия Шумского по действующей трассе движения, далее — просп. Павла Тычины — Днепровская набережная, далее за действующей трассой движения; — автобус № 101 от ст.м. «Почайная» к просп. Владимира Маяковского по действующей трассе, далее — ул. Теодора Драйзера — ул. Николая Закревского, далее за действующей трассой; — троллейбус № 34 по трассе: ул. Северная — просп. Героев Сталинграда — ул. Маршала Тимошенко — просп. Героев Сталинграда — просп. Степана Бандеры; — автобус № 31 от ст. м. «Политехнический институт» к
ул. Багговутовской по действующему маршруту, далее — ул. Отто Шмидта — ул. Татарская — ул. Нагорная, далее по действующему маршруту.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»