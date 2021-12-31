В двух школах Голосеева обустроили современные футбольные площадки

magictr | 31.12.2021 | Новости | Комментариев нет

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В двух школах Голосиева обустроили современные футбольные площадки. Фото иллюстративное из архива «Вечернего Киева»

Новые футбольные поля уже ждут воспитанников школы №186 и эколого-естественного лицея №116.

В рамках Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы в средней общеобразовательной школе №186 и эколого-естественном лицее №116 на базе старых школьных спортивных площадок обустроили современные футбольные поля. Травяное покрытие заменили искусственным, которое является наиболее безопасным для игроков.

Кроме того, установили новые ворота и ограждение вокруг поля.

По словам депутата, члена постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского горсовета Александра Шовковского, на футбольной площадке можно не только играть в футбол, но и проводить занятия по физкультуре.

« Мы создаем комфортные условия и поощряем учеников к занятиям спортом с целью популяризации активного образа жизни»,— отметил Александр Шовковский.

Также депутат заметил , что будет способствовать развитию спортивной инфраструктуры и в следующем, 2022 году.

Кстати, за 2021 год в Печерском районе установили 11 детских и спортивных площадок.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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