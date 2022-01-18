В двух районах Киева ограничат движение транспорта из-за визита иностранного гостя
18.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
К Киеву прилетает Энтони Блинкен Фото: Борис Корпусенко
Транспортные ограничения вводятся в связи с приездом Государственного секретаря США.
< p>В среду, 19 января, в Киев прилетает Энтони Блинкен, Государственный секретарь США. Из-за рабочего визита политика, на некоторых улицах Дарницкого и Шевченковского районов возможны временные ограничения дорожного движения.
Отметим, что на прошлой неделе центр столицы временно перекрывали из-за приезда Президента Азербайджана
Даша ГРИШИНА , «Вечерний Киев»