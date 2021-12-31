В два дня Охматдет превратили в резиденцию Санты
Дети рассказывают о своих желаниях. Фото: Охматдет
Для детей, вынужденных встречать Новый год в Охматдете, устроили праздник. Два дня в больнице работала праздничная резиденция Санты
Многие маленькие пациенты посетили резиденцию, пообщались с новогодними волшебниками, получили праздничные подарки.
Под костюмами сказочных персонажей скрывались благотворители, а также генеральный директор Охматдета Владимир Аполлинарьевич Жолнер и председатель профсоюза, председатель профсоюза, Бебешко. Детей также ждала праздничная программа от организации «Благотворительные мероприятия Украины», выступления подготовили и маленькие пациенты Охматдета.
Встреча с Сантой. Фото: Охматдет
Для детей обустроили великолепную фотозону. Фото: Охматдет
Для маленьких пациентов устроили праздник. Фото: Охматдет Охматдет превратили в резиденцию Санты» />
Когда увидел волшебника. Фото: Охматдет
Для маленьких пациентов и их родителей устроили праздник. Фото: Охматдет
Праздничная фотозона. Фото: Охматдет
«За организацию праздничной резиденции спасибо нашим постоянным благотворителям — Юлии Рашковской и Геннадию Рашковскому. Благодарны Алине Биленко за волшебных аниматоров, праздничные костюмы и помощь компании „Happy Moments“. Спасибо за праздничную программу Людмиле Ладошко и Яне Денисюк. Каждый из вас создал новогоднюю сказку для пациентов Охматдет»,— отмечают в Охматдете.
На днях над больницей также заметили необычный летучий объект — санки, которые сияли. Санки сделали несколько виражей над корпусами, чтобы поддержать и развлечь детей.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»