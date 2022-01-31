В ДТП погибла беременная жительница Киева
Погибшую женщину из Нивы доставали с помощью специнструментов. Фото: полиция Киевщины
Полиция Киевщины устанавливает обстоятельства жуткой аварии вблизи поселка Гребенки под Белой Церковью.
Там столкнулись автомобили ВАЗ 2121 (Нива) и Mazda. ДТП произошло в воскресенье, 30 января, около шести часов утра. На месте происшествия работали патрульные Белой Церкви, работники следственного управления полиции Киевщины, спасатели и медики.
За рулем Mazda находилась 31-летняя работница банка
Известно, что за рулем Нивы находился 28-лет , рядом с которым сидела на пассажирском сиденье его 29-летняя беременная жена. Женщина умерла до приезда медиков. Спасателям пришлось доставать погибшую при помощи специального оборудования. alt=»В&ДтП погибла беременная жительница Киева» />
ДТП произошло вблизи поселка Гребинки
За рулем авто Mazda находилась 31-летняя работница банка, которая после аварии была в шоковом состоянии. Как рассказали в полиции Киевщины, все участники автопроисшествия — жители Киева. Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя были трезвыми.
После установления всех обстоятельств ДТП следователи предоставят правовую квалификацию происшествия.
На прошлой неделе на Одесской трассе под Киевом также произошла ужасная авария. Водитель легковушки не справился с управлением и влетел на скорости под стоявшую на обочине фуру. В результате аварии водитель и его трое пассажиров погибли на месте.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»