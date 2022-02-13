В доме в Святошине раздался взрыв: обнаружили тело мужчины
На место происшествия прибыли полиция и скорая. Фото: Отдел коммуникации полиции Киева
В частном доме на улице Юрия Клена, что в Святошинском районе, утром прогремел взрыв.
Правоохранители, прибывшие на вызов, предварительно установили, что взрыв произошел вследствие подрыва боеприпаса, похожего на гранату РГД-5.
Взрывотехники обследовали помещение и придомовую территорию. Во время осмотра помещения следователи изъяли оружие и боеприпасы, происхождение и вид которых будут установлены после экспертного исследования.
«В ходе первоочередных следственных действий на балконе второго этажа правоохранители обнаружили мертвым 59-летнего владельца помещения, на теле которого судебно-медицинский эксперт обнаружил ранения, похожие на осколки. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы»,— отметили в отделе коммуникации полиции Киева.
После проведения проверки происшествия будет предоставлена правовая квалификация.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»