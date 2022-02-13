В доме в Святошине раздался взрыв: обнаружили тело мужчины

magictr | 13.02.2022 | Новости | Комментариев нет

У дома

На место происшествия прибыли полиция и скорая. Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

В частном доме на улице Юрия Клена, что в Святошинском районе, утром прогремел взрыв.

Правоохранители, прибывшие на вызов, предварительно установили, что взрыв произошел вследствие подрыва боеприпаса, похожего на гранату РГД-5.

Взрывотехники обследовали помещение и придомовую территорию. Во время осмотра помещения следователи изъяли оружие и боеприпасы, происхождение и вид которых будут установлены после экспертного исследования.

«В ходе первоочередных следственных действий на балконе второго этажа правоохранители обнаружили мертвым 59-летнего владельца помещения, на теле которого судебно-медицинский эксперт обнаружил ранения, похожие на осколки. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы»,— отметили в отделе коммуникации полиции Киева.

После проведения проверки происшествия будет предоставлена ​​правовая квалификация.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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