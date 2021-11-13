В Доме кино завершается Киевская биеннале «Союзники»: фото
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Выставочная часть биеннале размещена в нескольких залах и холлах трех этажей Дома Кино. Фото автора
В столице продолжается четвертая Киевская биеннале — форум современного искусства, знания и политики, объединяющий выставочные проекты и дискуссионные площадки. Кроме обзора основной экспозиции в Доме кино посетители могут присоединиться к публичной программе.
Киевская биеннале в очередной раз будет исследовать городскую архитектуру в контексте советского модернизма — главной локацией этого события стал Дом кино. Биеннале посвящена различным историческим формам и современным примерам культурных союзов и политических альянсов /strong>, а также их способности создавать новые социальные форматы. В рамках Киевской биеннале 2021 представили серию художественных проектов и образовательных мероприятий, посвященных современным условиям, политическим факторам и институтам, способствующим созданию новых альянсов в ХХІ веке.
Выставочная часть биеннале размещена в нескольких залах и холлах трех этажей Дома Кино.Необходимые для экспозиции поверхности, подиумы и экраны решили создать из газобетонных блоков. Это один из самых распространенных в Украине строительных материалов, из которого будут гаражи, пристройки и разнообразные достройки, стены в массовом жилье. Серый фасад здесь выполняет двойную роль: он не является искусственным визуальным избытком и не требует дополнительного «карбонового оттиска» для производства выставки. Газобетон в этом случае является одним из наиболее нейтральных для окружающей среды решений, поскольку в отличие от пластиков и ДСП легко может быть подвергнут повторному использованию.
«Во время производства этого строительного материала в цементный раствор добавляют кислоты и соли. Соли, взаимодействуя, с растворами, выделяют газ, который делает бетон пористым и создает искусственный камень. Так и должно было работать искусство по «модернистскому» замыслу — алхимически трансформируя общество, порождая новые формы и плотности», объясняют организаторы.
Завтра в пределах биеннале пройдет заключительная лекция Яна Совы «Что такое Глобальный Восток и Искать? Переосмысление универсального». Категория Глобального Востока недавно появилась в академических кругах как альтернатива представлениям о Восточной Европе с точки зрения ее постсоветского наследия. 6.
Вход свободный.
Посетителей просят соблюдать масочный режим и позаботиться о том, чтобы иметь при себе соответствующие COVID-сертификаты о вакцинации или отрицательном ПЦР тесте.
Организатором проекта выступил Центр визуальной культуры. Предыдущие выпуски биеннале исследовали эмансипативный потенциал идеи Интернационала и политическую и культурную роль современных информационных технологий, а также социальные трансформации, которые произошли в Восточной Европе за последние три десятилетия. совместно организованная кураторами из Альянса восточноевропейских биеннале, в который, кроме Киевской биеннале, входят Биеннале Matter of Art в Праге, Биеннале Варшава, OFF-Биенале в Будапеште и фестиваль Survival Kit в Риге. Альянс восточноевропейских биеннале был создан в 2019 году, чтобы предложить новые формы международной солидарности, расширяя общественно-политическое воображение и предлагая альтернативные культурные подходы. Объединяя эстетику и политику, Альянс выстраивает другой нарратив восточноевропейского региона и переопределяет существующие способы сотрудничества культурных институций. /p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»