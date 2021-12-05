В Днепровском районе выдали 7-миллионный паспорт нового образца
Счастливой обладательницей стала 14-летняя Жасмина Киселевич. Фото: Днепровская РГА
На этой неделе в Киеве вручили ID-карту с номером 007000000. Счастливой обладательницей стала 14-летняя воспитанница Центра защиты детей «Наши дети» Жасмина Киселевич, ученица СОШ № 81>Официальная церемония вручения состоялась при участии министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, председателя Государственной миграционной службы Украины Наталии Науменко, начальника Управления образования Днепровской районной Государственной администрации Наталии Иваниной и начальника Службы по делам детей и семьи. администрации Алексея Полищука.
Официальная церемония вручения состоялась при участии министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Фото: Днепровская РГА
Во время церемонии вручения ID-карты министр внутренних дел Денис Монастырский отметил, что современный паспорт – это новый документ – пластиковая карта, которая признается в большинстве стран мира. С ней онлайн можно сменить место жительства. Она содержит верифицированную цифровую подпись для ведения бизнеса и предоставляет множество возможностей для реализации своего права гражданина Украины.
В упоминание об этом событии владелице 7-миллионной ID-карты Жасмини Киселевич подарили новый телефон, а заведения, Центру защиты детей «Наши дети», в котором девочка живет и обучается, телевизор.
С 1 ноября 2018 года всем украинцам разрешили делать внутренний паспорт нового образца, в частности, заменить синюю книгу на паспорт в форме карты.
ID-карта это внутренний паспорт нового образца. Его ввели с января 2016 года. До вышеуказанного распоряжения новый паспорт выдавали тем, кому по плану необходимо было вклеивать фото в книжечку, или в случае замены из-за потери.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»