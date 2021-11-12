В Днепровском районе вспыхнул дом
Пожар потушили менее чем за 20 минут.
Вчера, 11 ноября в Службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Опришковской, что в Днепровском районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что на территории частной усадьбы горит двухэтажный частный жилой дом.
По словам работников ГСЧС, тушение пожара значительно усложнилось из-за отсутствия на данном участке постоянного противопожарного водоснабжения. В связи с этим пожарным пришлось прокладывать дополнительные магистральные линии до ближайшего пожарного гидранта.
Пожар погасили менее чем за 20 минут.
На месте происшествия работали пять пожарных автомобилей, а также 24 спасателя.
Жертв и пострадавших пока нет.
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Причину возникновения пожара устанавливает следствие.
В ГСЧС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:
—Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами.
—Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.п. — Не высушивайте белье над газовой конфоркой, не развешивайте рядом с плитами полотенец, салфеток, деревянных кухонных принадлежностей.