В Днепровском районе вспыхнул дом

magictr | 13.11.2021 | Новости | Комментариев нет

В Днепровском районе вспыхнул домПожар потушили менее чем за 20 минут.

Вчера, 11 ноября в Службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Опришковской, что в Днепровском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что на территории частной усадьбы горит двухэтажный частный жилой дом.

По словам работников ГСЧС, тушение пожара значительно усложнилось из-за отсутствия на данном участке постоянного противопожарного водоснабжения. В связи с этим пожарным пришлось прокладывать дополнительные магистральные линии до ближайшего пожарного гидранта.

Пожар погасили менее чем за 20 минут.

На месте происшествия работали пять пожарных автомобилей, а также 24 спасателя.

Жертв и пострадавших пока нет.

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Причину возникновения пожара устанавливает следствие.

В ГСЧС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:

—Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами.

—Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.п. — Не высушивайте белье над газовой конфоркой, не развешивайте рядом с плитами полотенец, салфеток, деревянных кухонных принадлежностей.

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