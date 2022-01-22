В Днепровском районе спасли трехлетнего ребенка
22.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Сегодня, 22 января до КАСС « служба спасения» поступил вызов о том, что нужно срочно открыть двери квартиры на улице Сулеймана Стальского, 18-А, что в Днепровском районе, где заблокирован трехлетний ребенок.
На место происшествия оперативно выехали спасатели Службы и выяснили, что родители ребенка ведут антисоциальный образ жизни, а именно злоупотребляют алкоголем, и по этому адресу Нацполиция приезжает регулярно.
Трое спасателей с помощью спец ного инструмента открыли дверь и деблокировали ребенка. Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с КАРС «Киевская служба спасения» обращаются к взрослым с просьбой не оставлять своих детей без присмотра, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»< /p>