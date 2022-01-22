В Днепровском районе спасли трехлетнего ребенка

magictr | 22.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В Днепровском районе спасли трехлетнего ребенка ></p> <p>В Днепровском районе спасатели деблокировали трехлетнего ребенка из квартиры </p> <p>К горе-родителям постоянно приезжают правоохранители.</p> <p style=Сегодня, 22 января до КАСС « служба спасения» поступил вызов о том, что нужно срочно открыть двери квартиры на улице Сулеймана Стальского, 18-А, что в Днепровском районе, где заблокирован трехлетний ребенок.

На место происшествия оперативно выехали спасатели Службы и выяснили, что родители ребенка ведут антисоциальный образ жизни, а именно злоупотребляют алкоголем, и по этому адресу Нацполиция приезжает регулярно.

Трое спасателей с помощью спец ного инструмента открыли дверь и деблокировали ребенка. Департамент муниципальной безопасности КГГА совместно с КАРС «Киевская служба спасения» обращаются к взрослым с просьбой не оставлять своих детей без присмотра, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»< /p>

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