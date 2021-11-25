В Днепровском районе появились болотные дубы
Листья болотного дуба имеют красивую окраску. Фото из открытых источников
В Киеве продолжается осенняя посадка деревьев. На этот раз новые «крупномеры» появились в парке на Радужном массиве.
Сегодня утром, 25 ноября, озеленители Днепровского района дополнили эту локацию восемью болотными дубами. Зеленстроевцы рассказали, что листья этого дерева глубоко вырезаны почти до середины. Кроме того, она имеет красивую окраску как летом, так и зимой. Также у болотного дуба шаровидные, почти плоские желуди. Поэтому уже в следующем году жители и гости района смогут любоваться этой красотой. -4f00377.jpg» alt=»В Днепровском районе появились болотные дубы» />
Восемь болотных дубов посадили в парке на Радужном. Фото: КП УЗН Днепровского района Накануне в парке на Радужном высадили 40 амбровых деревьев (ликвидамбар). Это удивительно красивое растение с пирамидальной, симметричной формой кроны с блестящими листьями, которые осенью окрашиваются в яркие краски.
Кроме того, продолжается высадка крупномерных кленов на улице Березняковской. В среду, 24 ноября, там появились еще 18 «гигантов».
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»