В Днепровском районе открыли отремонтированный отдел Пенсионного фонда
Обновлены места для приема киевлян. Фото: Днепровская РГА
Для посетителей обустроили просторный зал, удобные места ожидания приема, а также здесь работает электронная очередь.
Ранее работники Пенсионного фонда Украины обслуживали более 88 тысяч жителей Днепровского района в старом здании, располагавшемся на улице Минина, 4А. Но с 20 декабря в районе открыли отремонтированный отдел Пенсионного фонда, который теперь официально работает по адресу: улица Азербайджанская, 8-Б.
В помещении обустроили просторный зал, приобрели новые диваны для ожидания приема, а для специалистов обеспечили современные рабочие места. Дополнительно в зале работает электронная очередь, что значительно ускоряет запись на консультацию. Также помещение оформили в корпоративном стиле Пенсионного фонда Украины. У самого отделения восстановили асфальтовое покрытие и обустроили парковки. Также обеспечили доступ для киевлян с инвалидностью.
Для граждан постарше создают как можно больше комфортных условий. Например, недавно в мобильном приложении «Действие» предложили дополнительные услуги для того, чтобы в режиме онлайн получить важные выплаты. В частности, пенсии и субсидии.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»