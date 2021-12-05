В Днепровском районе обнаружили больше всего больных коронавирусом
Выздоровели минувшие сутки 723 человека. Фото: Борис Корпусенко
В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 515 случаев заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса 27 людей.
Среди умерших: 10 женщин от 54 до 85 лет и 17 мужчин от 61 до 96 лет. Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе — 77, Соломенском — 74 и в Шевченковском — 67. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
, что за прошедшие сутки заболели 296 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 194 мужчины в возрасте от 19 до 96 лет. Кроме того, коронавирус обнаружили у 16 девочек от 2 до 15 лет и девяти мальчиков от 3 до 13 лет. 12/unbspdniprovskomu-rajoni-vijavili-najbilshe-hvorih-nanbspkoronavirus-e7dc2b4.jpg» alt=»В Днепровском районе выявили больше всего больных коронавирусом» />
Статистика заболеваний больниц столицы госпитализировали 56 больных коронавирусом и 92 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Всего за период пандемии в Киеве от вируса умерли 7684 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 305308.
Выздоровели минувшие сутки 723 человека. В целом коронавирус преодолели 267504 жителей столицы.
Напомним, с 6 декабря в Украине начинают действовать новые карантинные правила. Об основных изменениях можно узнать по ссылке.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»