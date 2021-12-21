В Днепровском районе киевляне проснулись утром, а под окнами — архитектурный «монстр»
Незаконный МАФ. Фото: Фейсбук
Жители дома на ул. Миропольской, 29, который расположен в жилом массиве «Северо-Броварской», неожиданно обнаружили возле своего жилья целый каскад МАФов.
Неожиданность появления каскада МАФов заключается в том, что архитектурное сооружение (если его так можно назвать) появилось всего за одну ночь — с 27 на 28 ноября.
Неравнодушные киевляне с просьбой разобраться и депутата Киевсовета Дмитрия Белоцерковца (УДАР).
«Жители дома, расположенного по указанному адресу, обратились к мне с проблемой: ночью неизвестные лица установили сооружения, похожие на киоски, вплотную к их дома. Общая площадь МАФов — более 500 квадратных метров.
Несмотря на то, что полномочия городских властей ограничены, учитывая, что указанный земельный участок с 2005 года находится в частной собственности (представляете?), мы не будем стоять в стороне и не оставим эту ситуацию просто так», — уверен /p>
Как выяснилось, есть очень много оснований считать установленные киоски не только незаконными, но и опасными.
Во-первых, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА не выдавал паспортов привязок и не заключал договоры долевого участия на указанные объекты.
Во-вторых, временные сооружения размещены на инженерных коммуникациях на расстоянии только 40 см до торцевой стенки. В частности, через земельный участок и расположенные конструкции пролегает водопроводная сеть диаметром 250 мм, трубы дождевой канализации диаметром 300 мм.
В-третьих, в непосредственной близости к объектам размещена магистральная теплосеть диаметром 700 м .
Разрешений на размещение конструкций неизвестным «предпринимателям», установившим МАФы, никто из уполномоченных органов не предоставлял.
«Итак, указанные объекты нарушают ряд норм. Среди которых: государственные строительные нормы, противопожарные расстояния, расстояния между домами и сооружениями в зависимости от огнестойкости зданий, ЗУ «О землях энергетики и правовом режиме специальных зон энергетических объектов» и т.д. Город не будет в стороне от такого наглого беззакония»,— подчеркнул Дмитрий Белоцерковец.
Депутат направил обращение, адресованное городскому голове Киева Виталию Кличко, с просьбой вынести на заседание Постоянной комиссии по вопросам техногенно чрезвычайных ситуаций вопрос предоставления Департамента городского благоустройства поручения демонтировать указанные объекты.
Напомним, еженедельно в столице демонтируется в среднем 60-100 незаконных киосков.
< Также участились случаи нападений на коммунальщиков во время сноса объектов незаконной торговли.
Депутаты Киевсовета инициируют повышение штрафов за установление незаконных МАФов.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»