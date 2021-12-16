В Днепровском районе горел частный дом
>В Днепровском районе горел частный дом
Горело двухэтажное здание на улице Садовой.
Вчера, 15 декабря в Службу спасения поступил вызов о пожаре в двухэтажном здании, по адресу: ул. Садовая, что в Днепровском районе столицы. На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что горит крыша двухэтажного жилого дома.
Проведя развертывание, спасатели приступили к тушению пожара.
Пожар удалось погасить за 49 минут. К счастью погибших и травмированных на пожаре не обнаружено.
На месте происшествия работали три пожарных авто, а также 14 спасателей. Причины и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.
В ГСЧС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:
—Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами .
—Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.д.
— Следите за исправностью электросети и не перегружайте ее одновременной работой всей техники.
< — Не высушивайте белье над газовой конфоркой, не развешивайте рядом с плитами полотенец, салфеток, деревянных кухонных принадлежностей. Регулярно рассказывайте детям о правилах противопожарной безопасности и не позволяйте им. >
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»