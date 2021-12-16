В Днепровском районе горел частный дом

magictr | 17.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В Днепровском районе горел частный дом

>В Днепровском районе горел частный дом

Горело двухэтажное здание на улице Садовой.

Вчера, 15 декабря в Службу спасения поступил вызов о пожаре в двухэтажном здании, по адресу: ул. Садовая, что в Днепровском районе столицы. На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что горит крыша двухэтажного жилого дома.

Проведя развертывание, спасатели приступили к тушению пожара.

Пожар удалось погасить за 49 минут. К счастью погибших и травмированных на пожаре не обнаружено.

На месте происшествия работали три пожарных авто, а также 14 спасателей. Причины и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.

В ГСЧС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:

—Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами .

—Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.д.

— Следите за исправностью электросети и не перегружайте ее одновременной работой всей техники.

< — Не высушивайте белье над газовой конфоркой, не развешивайте рядом с плитами полотенец, салфеток, деревянных кухонных принадлежностей. Регулярно рассказывайте детям о правилах противопожарной безопасности и не позволяйте им. >

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr