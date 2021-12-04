В Днепровском районе деревья высаживают с помощью подъемных кранов
Взрослые деревья перемещают с помощью крана. Фото: КП УЗН Днепровского района
Улицы и скверы Днепровского района засаживают крупномерными деревьями, а также кустарниками и цветами. Причем разные локации получают «свои» породы: клены, тополя, липы.
За неделю уходящей зеленстроевцы Днепровского района высадили более сотни разных деревьев. Все они — крупномеры с закрытой корневой системой и прекрасно приживаются. Чтобы их привезти и высадить коммунальщики используют краны, потому что деревья действительно большие. Лишь за вчера, 3 декабря, 16 клен появилось на улице Березняковской, 4 клены по улице — 9 яблонь декоративных и кусты пузыреплодника испиреи.
В районе высаживают многолетние деревья. Фото: КП УЗО Днепровского района
К слову, декоративные яблони, их еще называют «райские яблони» отличаются неприхотливостью, высокой зимостойкостью, ежегодными, обильными цветением и плодоношением. Красивые маленькие яблочки съедобны, а некоторые еще очень вкусные. Окраска цветков разная: от снежно-белых до темно-пурпурных через всю гамму розово-малинового. Цвет листьев у сортов тоже разный, особенно красивые деревья осенью. src=»/wp-content/uploads/2021/12/unbspdniprovskomu-rajoni-dereva-visadzhujut-zanbspdopomogoju-pidjomnih-kraniv-7831373.jpg» alt=»У&Днепропетровском районе деревьев подсаживают /p>Сквер и места свалки. Фото: КП УЗН Днепровского района Однако самой большой гордостью зеленстроевцев на этой неделе является открытие сквера напротив дома 5 по улице Петра Вершигоры. Долгое время коммунальщики боролись со стихийной свалкой на этом участке, а затем вывезли несколько грузовиков мусора, завезли земли, высадили 80 крупномерных деревьев липы широколистой, 449 кустарников, среди которых барбарис Тунберту, пурпуры Также на этом участке обустроили площадку для выгула собак.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»