В Днепровском и Шевченковском районах центры коммунального сервиса возобновят прием потребителей
Специалисты будут принимать по предварительной записи. Фото: ЦКС
С 18 апреля Центр коммунального сервиса (ЦКС) возобновит прием потребителей по предварительной записи по двум адресам в Днепровском и Шевченковском районах, рядом с транспортными развязками и укрытиями гражданской защиты.
из ряда вопросов в сфере жилищно-коммунальных услуг.
Из соображений безопасности центр вынужден был прекратить прием граждан после введения военного положения. В концерне обращают внимание киевлян, что безопаснее решать вопросы во время военного состояния дистанционно, через наличные каналы обслуживания: телефон, ящики для приема обращений, Skype, мессенджер на Facebook-странице
Специалисты советуют записываться на прием к специалистам сервисных центров при необходимости, в частности, для предоставления, получения, подписания оригиналов документов для:
- заключения договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг и реструктуризации задолженности;
- получение справок и заверенных копий документов;
- проведение сверки по начислениям и оплатам за большой промежуток времени.
Личный прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 по адресам:
- ул. Миропольская, 13-А (Днепровский р-н)
- ул. Довженко, 10 (Шевченковский р-н).
Запись на прием открыли уже с 15 апреля на сайте ЦКС или по телефону (044) 247-40-40.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»