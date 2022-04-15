В Днепровском и Шевченковском районах центры коммунального сервиса возобновят прием потребителей

magictr | 15.04.2022 | Новости | Комментариев нет

Специалисты будут принимать по предварительной записи. Фото: ЦКС

С 18 апреля Центр коммунального сервиса (ЦКС) возобновит прием потребителей по предварительной записи по двум адресам в Днепровском и Шевченковском районах, рядом с транспортными развязками и укрытиями гражданской защиты.

из ряда вопросов в сфере жилищно-коммунальных услуг.

Из соображений безопасности центр вынужден был прекратить прием граждан после введения военного положения. В концерне обращают внимание киевлян, что безопаснее решать вопросы во время военного состояния дистанционно, через наличные каналы обслуживания: телефон, ящики для приема обращений, Skype, мессенджер на Facebook-странице

Специалисты советуют записываться на прием к специалистам сервисных центров при необходимости, в частности, для предоставления, получения, подписания оригиналов документов для:

  • заключения договоров о предоставлении жилищно-коммунальных услуг и реструктуризации задолженности;
  • получение справок и заверенных копий документов;
  • проведение сверки по начислениям и оплатам за большой промежуток времени.

Личный прием будет осуществляться исключительно по предварительной записи с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 по адресам:

  • ул. Миропольская, 13-А (Днепровский р-н)
  • ул. Довженко, 10 (Шевченковский р-н).

Запись на прием открыли уже с 15 апреля на сайте ЦКС или по телефону (044) 247-40-40.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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