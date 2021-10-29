В детсадах Уфы с 1 ноября повысят размер родительской платы
С первого ноября в детских садах Уфы размер родительской платы повысится на 25 рублей и составить 151 рубль. Размер платы при посещении детсада в течение 21 дня составит 3171 рубль. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии столицы.
Кроме того, родителям предоставляется компенсация части родительской платы. На одного ребенка – 20% или 349,83 рубля, на второго — 50% или 874,58 рублей, на третьего и последующих – 70% или 1224, 41 рубля.
От родительской платы освобождены родители детей-инвалидов, законные представители детей-сирот. Льгота в размере 50 процентов предоставляется малоимущим семьям, и семьям с детьми-инвалидами.
В меню на разницу в стоимости внесут изменения – в детских садах дополнительно вводятся фрукты, соки, компот не менее двух раз в неделю.
Потребность в увеличении родительской платы связана с ростом цен на основные продукты питания в среднем на 40,5% в сравнении с 2017 годом. Размер платы за присмотр и уход за детьми не повышался с 2017 года.
пресс-служба мэрии Уфы