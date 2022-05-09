В Деснянском районе заработали спортивные клубы: перечень
В спортклубах возобновляют занятия. Фото: ГЦФОН «Спорт для всех»
Спортивные клубы вновь открыты и возобновляют занятия.
Деснянский районный в Киеве Центр физического здоровья населения «Спорт для всех» организует и проводит на районном уровне физкультурно-оздоровительные мероприятия , имеет сеть клубов и оказывает физкультурно-спортивные услуги по месту жительства.
В клубах проводятся тренировки по таким видам спорта:
- СК «Атлетизм », тренажерный зал, ул. Бальзака 12,
067-503-31-33 (Александр)
- ФК «Выгуровщина», футбол, ул. Драйзера, 2-Б,
073-052-10-67 (Андрей)
- ФК «Лесной», футбол, просп. Лесной, 23-А,
063-118-14-14 (Валерий)
- СК«Гонг», бокс, фитнесс, ул. Бальзака, 42/20,
098-594-20-69 (Игорь)
- СК «Торос», бокс, кикбоксинг, ул. Милославская, 33-А,
067-409-87-17 (Александр)
- СК «Ника», бокс, тхеквандо, ул. Закревского, 9,
067-444-23-31 (Андрей)
- СК«Марафон», легкая атлетика, волейбол, ул. Драйзера, 2-Б,
093-401-91-93 (Юлия)
- СК «Каисса», шахматы, ул. Закревского, 29-А,
096-560-73-06 (Тарас)
- СК «Центр восточных единоборств», самбо, дзюдо, ул. Лифаря, 20,
063-040-42-09 (Владислав)
- СК«Браво», художественная гимнастика, пол-дэнс, чирлидинг, ул. Радунская, 18,
096-348-88-11 (Елена)
- СК «Ритм», тренажерный зал, ул. Беретти, 18,
073-445-75-55 (Олег)
- СК «Победитель», греко-римская борьба, просп. Маяковского, 26-А,
068 503 60 11 (Николай)
- СК «Аматор», спортивная рыбалка, ул. Лифаря, 20,
093-990-56-30 (Игорь)
- СК«Сталкер», спортивный туризм, ул. Лифаря, 20,
097-197-31-09 (Дмитрий)
Тренировки проводятся, учитывая время комендантского часа, действующего на территории города Киева.
Напомним, в апреле Центральная спортивная арена на Троещине открылась для посетителей. На стадионе есть футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольно-волейбольная площадка, воркаут, настольный теннис.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»