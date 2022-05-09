В Деснянском районе заработали спортивные клубы: перечень

magictr | 09.05.2022 | Новости | Комментариев нет

В Деснянском районе заработать : перечень

В спортклубах возобновляют занятия. Фото: ГЦФОН «Спорт для всех»

Спортивные клубы вновь открыты и возобновляют занятия.

Деснянский районный в Киеве Центр физического здоровья населения «Спорт для всех» организует и проводит на районном уровне физкультурно-оздоровительные мероприятия , имеет сеть клубов и оказывает физкультурно-спортивные услуги по месту жительства.

В клубах проводятся тренировки по таким видам спорта:

  • СК «Атлетизм », тренажерный зал, ул. Бальзака 12,
    067-503-31-33 (Александр)
  • ФК «Выгуровщина», футбол, ул. Драйзера, 2-Б,
    073-052-10-67 (Андрей)
  • ФК «Лесной», футбол, просп. Лесной, 23-А,
    063-118-14-14 (Валерий)
  • СК«Гонг», бокс, фитнесс, ул. Бальзака, 42/20,
    098-594-20-69 (Игорь)
  • СК «Торос», бокс, кикбоксинг, ул. Милославская, 33-А,
    067-409-87-17 (Александр)
  • СК «Ника», бокс, тхеквандо, ул. Закревского, 9,
    067-444-23-31 (Андрей)
  • СК«Марафон», легкая атлетика, волейбол, ул. Драйзера, 2-Б,
    093-401-91-93 (Юлия)
  • СК «Каисса», шахматы, ул. Закревского, 29-А,
    096-560-73-06 (Тарас)
  • СК «Центр восточных единоборств», самбо, дзюдо, ул. Лифаря, 20,
    063-040-42-09 (Владислав)
  • СК«Браво», художественная гимнастика, пол-дэнс, чирлидинг, ул. Радунская, 18,
    096-348-88-11 (Елена)
  • СК «Ритм», тренажерный зал, ул. Беретти, 18,
    073-445-75-55 (Олег)
  • СК «Победитель», греко-римская борьба, просп. Маяковского, 26-А,
    068 503 60 11 (Николай)
  • СК «Аматор», спортивная рыбалка, ул. Лифаря, 20,
    093-990-56-30 (Игорь)
  • СК«Сталкер», спортивный туризм, ул. Лифаря, 20,
    097-197-31-09 (Дмитрий)

Тренировки проводятся, учитывая время комендантского часа, действующего на территории города Киева.

Напомним, в апреле Центральная спортивная арена на Троещине открылась для посетителей. На стадионе есть футбольное поле, беговые дорожки, баскетбольно-волейбольная площадка, воркаут, настольный теннис.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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