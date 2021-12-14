В Деснянском районе за сутки больше всего заболевших коронавирусом magictr | 14.12.2021 | Новости | Комментариев нет Похожие записи В торговых центрах Башкирии появятся молельные комнаты Комментариев нет | Апр 30, 2021 В Макарове шестеро детей исчезли из центра реабилитации (ФОТО) Комментариев нет | Фев 12, 2019 В Белой Церкви мама двух деток нуждается в помощи (ФОТО) Комментариев нет | Янв 20, 2019 В Белой Церкви депутаты горсовета избрали нового секретаря Комментариев нет | Ноя 30, 2017 Об авторе magictr