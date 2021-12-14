В Деснянском районе за сутки больше всего заболевших коронавирусом

magictr | 14.12.2021 | Новости | Комментариев нет

У Дес& больше всего заболевших коронавирусом /></p> <p>Киян призывают соблюдать правила безопасного поведения. Фото Бориса Корпусенко </p> <p>В Киеве за прошедшие сутки 1066 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. </p> <p>Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе— 212, в Дарницком — 180 и в Оболонском районе— 140 случаев.</p> <p>До больниц столицы госпитализировали 8  COVID-19 и пневмониями.</p> <p>Среди заболевших людей 595 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 417 мужчин в возрасте от 18 до 98 лет. А также 26 девочек от 10 месяцев до 17 лет и 28 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет. За сутки в столице умер 21 человек. Всего за период пандемии в Киеве 7902 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день— 314771. Среди умерших: 11 женщин от 59 до 83 лет и 10 мужчин от 45 до 86 лет. столицы Виталием Кличко, выздоровели прошедшие сутки 3037 человек. В целом коронавирус преодолел 289067 жителей столицы.</p> <p>Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе— 212, в Дарницком — 180 и Оболонском районе — 140 случаев. не забывать и о прививках, которые врачи называют рутинными. Это перечень вакцин против наиболее важных заболеваний, которые нужно сделать и в детском, и во взрослом возрасте. В Украине в список обязательных входит всего 10 вакцин, однако в ближайшее время этот перечень планируется расширить.</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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