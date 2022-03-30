В Деснянском районе возобновили футбольные тренировки для детей
30.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Дети смогли отвлечься во время войны. Фото: Деснянская РГА
Тренерский состав столичного ДЮФК «Титан» провел тренировки для игроков клуба и всех детей, оставшихся в своих домах.
Дети довольны, что возобновили занятия и уверены, что наши военные победят и уже после начнут побеждать на футбольном поле. ФК «Титан» не оставляет своих футболистов наедине, а поддерживает всех, кому необходима помощь, рассказали в Деснянской РГА. p>
Все мероприятия во время войны бесплатны.
Контакты администрации клуба 063-931-71-54.
Также для украинских школьников проводят онлайн занятия по физкультуре. Утренные зарядки стартовали на этой неделе в пределах Всеукраинского расписания.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»