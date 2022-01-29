В Деснянском районе планируют создать новые бесплатные кружки для детей
В районе инициируют бесплатные коммунальные кружки для детей. Фото: Борис Корпусенко
Четыре коммунальных помещения инициируют передать по условиям аренды для размещения там детских кружков Центра детского и юношеского творчества.
Такой проект решения поддержали депутаты на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам собственности.
По словам депутата Киевского городского совета, члена постоянной комиссии по вопросам собственностии Ильи Кушнира, необходимо создавать ячейки для досуга детей с целью их всестороннего развития и самореализации. проводить свой досуг. Дети смогут выбрать себе занятия в соответствии с их интересами и развивать свои способности в различных сферах. Поэтому, надеемся, что в ближайшее время начнут свою работу кружки, где можно будет заниматься танцами, музыкой, рукоделием и карате. И это, в свою очередь, позволит сформировать активную, самодостаточную и образованную молодежь»,— отметил Илья Кушнир.
В Дарницком районе впервые за 15 лет отремонтировали детские клубы. Ремонт сделали в клубах «Смена», «Свитязь» (ул. Ревуцкого, 13Б) и «Гермес», «Радуга» (ул. А.Ахматовой, 2А) районного Центра по работе с детьми и молодежью по месту жительства
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»