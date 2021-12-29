В Деснянском районе определили ТОП-10 достижений в сфере образования
29.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Садочки района представили «Инновационные игры для современного ребенка». Фото: Деснянская РГА
Управление образования Деснянского района подытожило результаты 2021 года и определили десятку достижений, которыми можно гордиться.
В перечне благотворительные акции, учебные достижения учеников, участие в различных соревнованиях и организациях спектаклей. Также упомянуты проекты Общественного бюджета в учебных заведениях — они делают школы и садики лучше.
- 120 учреждений образования Деснянского района собрали более 15 тонн благотворительной помощи в рамках акции «С надеждой в сердце».
- 70 учреждений образования Деснянского района привлекли к декаде «Синергия в инклюзии» участников .
- 7 учащимся учебных заведений Деснянского района назначена персональная стипендия Киевского городского совета в области образования для одаренных детей за 2020-2021 годы.
- Более 3 тысяч учеников присоединились к национально-патриотической декаде «Путями Патриотов», 3 тысячи учеников приняли участие в спортивных соревнованиях и турнирах. Более 70 учреждений дошкольного образования Николая для воинов ООС».
- Более 100 учреждений образования приняли участие в Декаде партнерства и коммуникации «Творим будущее вместе».
- 70 учреждений дошкольного образования приняли участие в выставке-конкурсе авторских и творческих игр для детей дошкольного возраста «Инновационные игры для современного ребенка». Более 100 участников-воспитанников, педагогов, родителей и представителей Деснянской районной администрации приняли участие в праздничном открытии сцены Центра детского и юношеского творчества, которое стало возможным в результате реализации проекта Общественного бюджета города Киева 2021 «Сценическое оборудование для творческих коллективов Деснянского района»!
- Свыше 2 тысяч детей, нуждающихся внимания и поддержки, посетили праздничную сказку-мюзикл «Новогодние приключения Сказки в стране Времени», которую традиционно подготовил Народный художественный коллектив школьный театр «Подснежник» и воспитанники экспериментальных театральных классов специализированной школы I–III степеней № 23 >
- 21 проект в 14 учреждениях стали победителями Общественного бюджета.
На днях в Деснянском районе вы отметили 34-ю годовщину района и 20-летие, как Ватутинский район был переименован в Деснянский.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»