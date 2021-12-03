В Деснянском районе обустроят три новых сквера (адреса)

magictr | 03.12.2021 | Новости | Комментариев нет

В Деснянском районе три новых сквера (адреса)

Троещина. Фото: Наталья Слинкина

Строительные работы начнутся в ближайшее время.

В скором времени на Троещине появятся три новых сквера. Об этом в интервью «Вечернему Киеву» сообщил депутат Киевсовета от Деснянского района, член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Порайко.

Новые скверы устроят на проспекте Маяковского, 54 /9, на улице Данькевича 7, 7А и на проспекте Маяковского, 60/10.

«Сейчас соответствующие проекты решений прошли экспертизу Департамента земельных ресурсов, Геокадастру и экологической комиссии Киевсовета и переданы в работу „Киевзеленстроя“ для разработки соответствующих проектов землеустройства»,— подчеркнул Андрей Порайко.

Также в Деснянском районе приближаются к концу работы второй очереди капитального ремонта сквера, который раньше жители Троещины называли Липовой аллеей.

А в июне этого года депутаты Киевсовета поддержали решение назвать его именем героя Небесной сотни и журналиста Вячеслава Веремия, посмертно удостоенного звания Героя Украины. .

По информации Киевзеленстроя, во второй очереди продолжают прокладывать дорожки с фигурным мощением, будут устраивать пандусы, добавят еще скамьи для отдыха и урны.

Также подсоединят поливо-оросительную систему, установят видеонаблюдение. Во время озеленения сквера планируют посеять газон в новой части и высадить деревья и кусты, которые хорошо будут расти на почвах Троещины и будут раскидистые — будут защищать от солнца и жары.

Читайте, в Киевсовета Андрей Порайко выразил свое мнение относительно законопроектов о столице и изменений в Бюджетный кодекс.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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