В Деснянском районе обустроят три новых сквера (адреса)
Троещина. Фото: Наталья Слинкина
Строительные работы начнутся в ближайшее время.
В скором времени на Троещине появятся три новых сквера. Об этом в интервью «Вечернему Киеву» сообщил депутат Киевсовета от Деснянского района, член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Порайко.
Новые скверы устроят на проспекте Маяковского, 54 /9, на улице Данькевича 7, 7А и на проспекте Маяковского, 60/10.
«Сейчас соответствующие проекты решений прошли экспертизу Департамента земельных ресурсов, Геокадастру и экологической комиссии Киевсовета и переданы в работу „Киевзеленстроя“ для разработки соответствующих проектов землеустройства»,— подчеркнул Андрей Порайко.
Также в Деснянском районе приближаются к концу работы второй очереди капитального ремонта сквера, который раньше жители Троещины называли Липовой аллеей.
А в июне этого года депутаты Киевсовета поддержали решение назвать его именем героя Небесной сотни и журналиста Вячеслава Веремия, посмертно удостоенного звания Героя Украины. .
По информации Киевзеленстроя, во второй очереди продолжают прокладывать дорожки с фигурным мощением, будут устраивать пандусы, добавят еще скамьи для отдыха и урны.
Также подсоединят поливо-оросительную систему, установят видеонаблюдение. Во время озеленения сквера планируют посеять газон в новой части и высадить деревья и кусты, которые хорошо будут расти на почвах Троещины и будут раскидистые — будут защищать от солнца и жары.
Читайте, в Киевсовета Андрей Порайко выразил свое мнение относительно законопроектов о столице и изменений в Бюджетный кодекс.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»