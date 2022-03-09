В день рождения Кобзаря назвали лауреатов Шевченковской премии
Премию присудили в семи номинациях. Фото из открытых источников
Традиционно 9 марта объявили лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко.
В соответствии с Указом Президента Украины №118/2022 «О присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко» от 9 марта 2022 года на основании представления Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Президент Украины Владимир Зеленский постановил:
1. Присудить Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко 2022 года:
- ГОРНОСТАЙ Екатерине Павловне, режиссере— за полнометражный игровой фильм «СТОП-ЗЕМЛЯ»;
- ГРАБОВИЧУ Джорджу Григорию (Грабовичу Григорию Юлиевичу), литературоведу, гражданину Соединенных Штатов Америки— за цикл статей «Переосмысливая Павла Тычину— переосмысливая украинский модернизм»; Доця»;
- КАДАНУ Никите Викторовичу (Никите Кадану), художнику за персональную выставку «Камень бьет камень»; другие эссе»;
- Сельваши Тиберию Иосифовичу, художнику — за инсталляцию «Крылья»;
- ТРУНОВОЙ Тамаре Викторовне, режиссере-постановнице, ВОРОЖБИТЕ Наталье Анатольевне, авторке пьесы, ЛАРИОНОВУ Юрию Александровичу, художнику-сценографу, ИСАЕНКО Андрею Николаевичу и ХОДОС Валерии Игоревне, актерам — по спектаклю. Днепра.
2. Установить на 2022 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 397 тысяч гривен каждая. развитие культуры и искусства. Основана 1961 года.
Национальная премия установлена для награждения за выдающиеся произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются вершинным духовным достоянием Украинского народа, утверждают высокие резины. , его национальное сознание и самобытность, направленные на государствообразование и демократизацию украинского общества.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»