В декабре в столице откроют 14 новогодних локаций
Главную елку города зажгут на Софиевской площади. Фото: Борис Корпусенко
Они заработают с 16 декабря. Основными общегородскими локациями традиционно станут площадки на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов, а в каждом районе города засияет своя елка. На Софиевской площади начался монтаж главной елки3, метровой. Она уже два раза — в 2018 и 2020 годах — попадала в европейский рейтинг самых красивых елок. К обустройству локации привлечены бизнес-партнеры.
«Столичная власть уже 7 лет подряд использует свой успешный опыт, когда к созданию новогодних локаций приобщается частный бизнес,— отметил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. — Это позволяет сэкономить десятки миллионов бюджетных средств, которые нуждаются в других отраслях. В то же время такое партнерство создает современные европейские локации, являющиеся магнитом не только для киевлян, но и для гостей столицы. Напомню, что главная елка Киева и страны уже два года подряд попадала в европейский рейтинг самых красивых елок, и это реальное признание нашего сотрудничества с бизнесом».
В этом году разным командам предоставили возможность обустроить новогодние локации. По словам директора Департамента культуры КГГА Яны Бариновой, это будет не только новый опыт, но и реальная конкуренция креативных групп, которые в борьбе за посетителя поднимут планку качества празднования.
«Вскоре начнутся монтажные работы , все улицы и площади будут украшены, а в каждом районе столицы появится новогодняя елка,—поделилась Яна Баринова. —В этом году мы поставили цель провести незабываемый и яркий праздник, учитывая вызовы настоящего, а также потребности всех социальных и возрастных групп населения».
В ближайшее время Департамент культуры КГГА обнародует четкий план мероприятий в столице с учетом главных событий и перекрытий движения во время праздников.
Новогодне-рождественские празднования 2021-2022 года в Киеве будут иметь свои особенности. В частности, вокруг главной елки разместят вертеп, а на фудкорте будет продаваться еда будет в стиле «стрит-фуд», то есть бутерброды и снеки, без шашлыков и мангалов.
Мария КАТАЕВА, « Вечерний Киев»