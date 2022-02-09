В ДБР озвучили мотивы массового расстрела нацгвардейцев в Днепре
На фото Артемий Рябчук. Фото из открытых источников
Основная версия следствия — «неуставные отношения», однако есть еще две.
Сегодня, 9 февраля, проходит ровно две недели, как нацгвардиец и солдат срочной службы Артемий Рябчук на «Южное предприятие» », что в Днепре, из автомата Калашникова насмерть расстрелял пять человек и еще пять ранил.
Во время заседания суда 20-летний срочник признался, что он «устал терпеть несправедливость». А уже сегодня следователи Государственного бюро расследований впервые озвучили вероятные три мотива Рябчика.
Мотив первый и главный — это дедовщина в Нацгвардии. :justify;»>После трагедии следователям Рябчук объяснил, что преступление произошло из-за дедовщины. Вроде бы влияние на него со стороны солдат старшего призыва началось еще с конца ноября прошлого года и длилось до момента совершения преступления.
«Это(дедовщина— ред.) выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле его. Причина — из-за сообщения им командирам о нарушении устава военнослужащими во время несения службы, принуждениями старших служащих к выполнению подозреваемым работ по уборке помещений во время отдыха в составе караула. Это привело к истощению его организма» — прокомментировал директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.
О дедовщине в стенах Нацгвардии рассказывают и бывшие солдаты. Одна из них, киевлянка Елена Липовенко, в своем фейсбуке написала, что в свое время служила в указанной воинской части и этой воспоминания — неприятных.
«Солдаты неоднократно сталкивались с неправомерными действиями со стороны командования. Нужно постоянно противостоять бешеному давлению в виде физической расправы, издевательств, насилия и прочее. Были случаи, когда солдаты срочной службы не выдерживали издевательства от начальства и кончали жизнь самоубийством», — написала девушка. «что-то достало».
«Видимо, был какой-то накопительный эффект. Что-то его допекло. Он не из тех, кто будет жестоко мстить. Мне страшно представить, что там могло произойти, если он решил, что убийство является единственным выходом», — рассказала Анастасия Рябчук.
Вторая версия— следствие психического заболевания подозреваемого и пребывания в физиологическом аффекте.
Как объяснял подозреваемый на заседании суда, во время совершения преступления он находился в сильном эмоциональном состоянии, из-за чего его было затемнение сознания. Это состояние ограничивало сознание и осознание тех действий, которые совершал Рябчук.
«Указанные обстоятельства будут проверяться при проведении психолого-психиатрической экспертизы»,— подчеркнул Алексей Сухачев.
Третья версия — совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране и т.д. Вероятно, речь идет о ситуации вокруг российско-украинских отношений и угрозе вторжения врага на неоккупированные территории.
Сейчас следователи отрабатывают эту версию. Уже удалось установить, что в 2019 году Рябчук находился на территории России.
Во время досудебного расследования следователи ДБР проверяют факты небрежного отношения к военной службе и бездействию руководства , где проходил службу подозреваемый.
Уже допросили 29 человек, из которых 9—военные должностные лица воинской части 3021. В частности, заместители командира части, командиры рот, отделений и т.д. .
Отметим, что в день трагедии командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»