В Дарницком районе заработали три фонтана

magictr | 10.05.2022 | Новости | Комментариев нет

В&Дарницком районе заработали три фонтана

Прохладой воды уже наслаждаются голуби. Фото: Дарницкая РГА

Лето приближается, поэтому в городе начинают включать фонтаны.

На прошлой неделе работники КП Управляющая компания Дарницкого района запущено сразу три фонтана!

Теперь, насладиться успокоительным веселыми брызгами фонтана можно по адресам:

  • ул. Ревуцкого, 7;
  • ул. Ревуцкого, 27;
  • ул. Тростянецкая, 47.

В&Дарницком районе заработали три фонтанаВ Дарницком районе заработали три фонтана

Фонтаны заработали в трех локациях района. Фото: Дарницкая РГА

В&Дарницком районе заработали три фонтана

Фонтаны заработали в трех локациях района. Фото: Дарницкая РГА три фонтана» />

Фонтаны заработали в трех локациях района. Фото: Дарницкая РГА

«И пусть фонтан нашей несгибаемости уверенно бьет ключом победы!»,— отмечают в Дарницкой РГА.

Напомним, город заботится, чтобы у киевлян была качественная питьевая вода. В прошлом месяце в столице отремонтировали 72 бюветных комплекса и провели санитарно-профилактическую работу еще на 18 бюветах.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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