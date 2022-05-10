В Дарницком районе заработали три фонтана
Прохладой воды уже наслаждаются голуби. Фото: Дарницкая РГА
Лето приближается, поэтому в городе начинают включать фонтаны.
На прошлой неделе работники КП Управляющая компания Дарницкого района запущено сразу три фонтана!
Теперь, насладиться успокоительным веселыми брызгами фонтана можно по адресам:
- ул. Ревуцкого, 7;
- ул. Ревуцкого, 27;
- ул. Тростянецкая, 47.
Фонтаны заработали в трех локациях района. Фото: Дарницкая РГА
Фонтаны заработали в трех локациях района. Фото: Дарницкая РГА три фонтана» />
Фонтаны заработали в трех локациях района. Фото: Дарницкая РГА
«И пусть фонтан нашей несгибаемости уверенно бьет ключом победы!»,— отмечают в Дарницкой РГА.
Напомним, город заботится, чтобы у киевлян была качественная питьевая вода. В прошлом месяце в столице отремонтировали 72 бюветных комплекса и провели санитарно-профилактическую работу еще на 18 бюветах.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»