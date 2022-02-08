В Дарницком районе за сутки выявили 550 новых случаев коронавируса
Киян просят не забывать о масках. Фото: Борис Корпусенко
В сутки больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Дарницком районе— 550, в Деснянском— 350 и в Оболонском районе— 339 случаев.
Заболели: 1545 женщин в возрасте от 18 до 91 года и 997 мужчин в возрасте от 18 до 91 года. А также 146 девочек от 1 месяца до 17 лет и 174 мальчики от 1 месяца до 17 лет. В целом коронавирус преодолели 342118 жителей столицы», — сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
7 людей умерли. Среди умерших: 3 женщины от 63 до 70 лет и 4 мужчины от 65 до 85 лет. Всего, за период пандемии, в Киеве 8606 летальных случаев от вируса. К больницам столицы госпитализировали 87 больных коронавирусом и 235 человек с подозрением на COVID-19>>>. class=»aligncenter» src=»/wp-content/uploads/unbspdarnickomu-rajoni-zanbspdobu-vijavili-550nbspnovih-vipadkiv-koronavirusu-f8777d7.jpg» alt=»В&Дарницком районе 5 />
Количество больных коронавирусом по состоянию на 8 февраля
По словам министра Минздрава Виктора Ляшко, в ближайшие 2 недели количество больных коронавирусом в Украине будет расти и достигнет более 60 тысяч заболевших в сутки. Сейчас за прошлую неделю в Украине зафиксировано 242 тысячи 942 случая.
Он сообщил, что в Украине заболеваемость растет уже четыре недели, однако ожидается, что заболеваемость пойдет на упадок уже с седьмой недели >Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»