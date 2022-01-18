В Дарницком районе выявили больше всего больных коронавирусом
Выздоровели за прошедшие сутки 627 людей. Фото: Борис Корпусенко
В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 972 случая заболевания COVID-19. Умерли от коронавируса шесть пенсионеров.
Среди них: пятеро женщин от 68 до 87 лет и один человек 65 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что за прошлые сутки заболели 562 женщины в возрасте от 18 до 95 лет и 345 человек 8 лет. Кроме того, коронавирус диагностировали у 33 девушек от 4 месяцев до 17 лет и 32 мальчиков от 8 месяцев до 16 лет. Оболонскому — 100», — отметил Виталий Кличко. 554cc8d.jpg» alt=»В Дарницком районе обнаружили больше всего больных коронавирусом» />
Статистика заболеваний в Киеве по состоянию на 18 января
До больниц столицы госпитализировали 51 больного на больного -19 и пневмониями. Всего за период пандемии в Киеве от вируса умерли 8377 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день — 346228.
Выздоровели за прошедшие сутки 627 людей. В целом коронавирус преодолели 327892 жителей столицы.
Попал в статистику заболеваемости и сам Виталий Кличко. У мэра Киева второй раз диагностировали COVID-19. В настоящее время городской голова лечится и работает дома.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»