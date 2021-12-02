В Дарницком районе восстановят здание детского сада
Брошенное здание детсада. Фото Дарницкой РГА
Сооружение ныне — это только строительный каркас, полностью лишенный всей утвари, в том числе и штукатурка. Она долгие годы стояла пустотой и только в 2020 году передана в коммунальную собственность территориальной громады города Киева.
Однако потребность жителей плотно застроенного микрорайона в детских образовательных учреждениях очень велика. Поэтому детский сад №331 на улице Каменской решили восстановить в 2022 году. С начала нового года начнется активное строительство.
Власти района считают, что восстановление неработающих учреждений образования является приоритетным направлением его деятельности. Ведь в частности, в пределах улиц Тростянецкой, Харьковского шоссе, Архитектора Вербицкого и других едва ли не единственным вариантом расширения сети образовательных учреждений является самое их восстановление.
В райгосадминистрации говорят, что совместным усилием с нардепом Лесей Забуранной, депутатом Киевского городского совета Виталием Павликом и общественностью удалось добиться финансирования работ в саду через субвенцию из госбюджета Украины на разработку проекта реконструкции. Управление образования Дарницкого района провело организационно-подготовительные работы. Соответствующие средства на строительство предусмотрены в проекте бюджета города Киева на 2022 год.
В Дарницком районе одну из школ ожидает перестройка. Таким образом будет увеличена ее мощность. На днях вышло распоряжение КГГА о реконструкции здания среднего общеобразовательного учреждения «Славянская гимназия» с надстройкой 4-го этажа.